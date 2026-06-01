Debiutant nie poleci na Ligę Narodów. Nieoczekiwane problemy

Robert Iwanek

Ołeksandr Bojko, debiutant w siatkarskiej reprezentacji Ukrainy, nie poleci z drużyną na pierwszy turniej Ligi Narodów. Na przeszkodzie stanęły 21-latkowi problemy z uzyskaniem wizy.

"Niebiesko-Żółci", podobnie jak Polacy, rozpoczną zmagania w tegorocznej edycji VNL w chińskim Linyi. W drużynie naszych sąsiadów zza wschodniej granicy zabraknie 21-letniego Ołeksandra Bojki, który początkowo miał znaleźć się w kadrze na pierwszy turniej Ligi Narodów.

 

Jak podaje ukraiński "Sport", na przeszkodzie stanęły jednak problemy zawodnika z uzyskaniem wizy. Bojko wraz ze swoją drużyną klubową (Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia) jeszcze 24 maja walczył w barażach o awans do Serie A3 i nie zdążył złożyć na czas wszystkich potrzebnych dokumentów.

 

- Po wygranych barażach dołączyłem do zgrupowania drużyny narodowej, ale niestety nie zdążyłem dopełnić formalności z uzyskaniem wizy do Chin, więc niestety nie polecę na pierwszy turniej VNL i na debiut w reprezentacji będę musiał jeszcze trochę poczekać - wyjaśnił Bojko.

 

Reprezentacja Ukrainy rozpocznie zmagania w Lidze Narodów 10 czerwca meczem z Japonią. Kolejnymi rywalami "Niebiesko-Żółtych" w Linyi będą Chińczycy, Kubańczycy i Polacy.

