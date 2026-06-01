Dybionka i Klaja wygrali na mokrym torze Oschersleben

Po wcześniejszym zwycięstwie na innym niemieckim obiekcie, Hockenheim, także i tym razem Polacy zdominowali rywalizację w klasie Cup 2, choć zwycięstwo nie przyszło im łatwo.

Klaja - który dwa wcześniejsze sprinty, startując w pojedynkę, kończył na czwartej pozycji - w trakcie wyścigu długodystansowego tuż przed końcem swojej zmiany wyjechał poza tor i obrócił auto na poboczu, spadając z szóstego na siódme miejsce.

Po obowiązkowym pit stopie 18-letni Dybionka narzucił jednak rekordowe tempo, widowiskowo przebijając się na trzecią pozycję w całej stawce i na prowadzenie w klasie Cup 2, w której polska załoga sięgnęła po drugie zwycięstwo z rzędu.

„Dziękuję zarówno zespołowi za przygotowanie świetnego auta, jak i Igorowi, który dał mi szansę rozwoju mojej kariery i wspólnych startów w GT Summer Series oraz w mistrzostwach Polski WSMP – powiedział Fabian Dybionka, który na ostatnim kółku ustanowił najlepszy czas wyścigu. – Ostatnie okrążenia były bardzo trudne, bo tor mocno przesychał, a opony się przegrzewały, więc musiałem bardzo uważać”.

„Gdyby nie mój wyjazd poza tor, mieliśmy szansę na wygranie wyścigu w klasyfikacji generalnej, ale nie chciałem za bardzo ułatwiać zadania Fabianowi – żartował Igor Klaja. – W tym sporcie podczas każdego wyścigu ktoś ląduje poza torem. Tym razem padło na mnie, ale na szczęście byłem w stanie w miarę szybko wrócić do walki i nie stracić zbyt dużo czasu. Wielkie podziękowania dla całego zespołu za świetną pracę przez cały weekend i gratulacje dla Fabiana, który znów pojechał rewelacyjnym tempem”.

Czas na GT Open we Włoszech

Niemal prosto z Oschersleben Fabian Dybionka udaje się na włoski tor Misano, gdzie w najbliższy weekend wystartuje w dwóch wyścigach trzeciej rundy serii GT Open. Jego zmiennikiem za sterami jedynego w stawce BMW M4 GT3 EVO w barwach 4F PTT Racing jest w tym cyklu 34-letni Hubert Darmetko.

„Świetnie było wrócić za kierownicę Porsche, ale nie mogę już doczekać się kolejnych wyścigów GT Open – dodał Fabian Dybionka. – Misano będzie dla mnie nowym torem, ale to bardzo ciekawy obiekt, na którym BMW powinno być bardzo konkurencyjne. Pokazaliśmy bardzo dobre tempo podczas naszego pierwszego startu w Spa-Francorchamps, dlatego we Włoszech znów chcemy walczyć w czołówce klasy PRO-AM”.

