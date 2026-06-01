Francuski klub rozstał się z trenerem

38-letni Pocognoli prowadził ekipę z Księstwa od października 2025 roku. Podpisał wówczas kontrakt do końca czerwca 2027 roku, ale nie wypełnił najważniejszego celu klubu - zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów.

Pod jego wodzą AS Monaco rozegrało 38 spotkań, 16 z nich wygrało i poniosło 13 porażek, w tym 10 w Ligue 1.

W następnym sezonie drużyna wystąpi w Lidze Konferencji.

