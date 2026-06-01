Hit transferowy siatkarskiego mistrza Polski! Gwiazda reprezentacji na pokładzie

Katarzyna Wenerska (rocznik 1993) to rozgrywająca reprezentacji Polski, trzykrotna brązowa medalistka Ligi Narodów i uczestniczka igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

W Tauron Lidze rozegrała już siedem sezonów - w barwach Pałacu Bydgoszcz, Jokera Świecie, a pięć ostatnich w Developresie Rzeszów, do którego trafiła w 2021 roku. Wystąpiła łącznie w 178 ligowych spotkaniach.

Z klubem z Rzeszowa wywalczyła mistrzostwo (2025) i cztery srebrne medale mistrzostw Polski oraz po dwa krajowe Puchary i Superpuchary.

– Bardzo się cieszymy, że tak utytułowana i doświadczona zawodniczka dołącza do PGE Budowlanych Łódź. Mamy jasno określoną wizję zespołu na sezon 2026/27, a Kasia jest jej niezwykle ważnym elementem – powiedział prezes klubu Marcin Chudzik.