Hit transferowy siatkarskiego mistrza Polski! Gwiazda reprezentacji na pokładzie

Robert Murawski

Katarzyna Wenerska została nową siatkarką PGE Budowlanych Łódź. Jedna z najbardziej utytułowanych polskich rozgrywających dołączy do drużyny mistrza Polski na sezon 2026/2027.

fot. Lukasz Grochala / Cyfrasport
Katarzyna Wenerska w przyszłym sezonie będzie grała w klubie PGE Budowlani Łódź.

Katarzyna Wenerska (rocznik 1993) to rozgrywająca reprezentacji Polski, trzykrotna brązowa medalistka Ligi Narodów i uczestniczka igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

 

W Tauron Lidze rozegrała już siedem sezonów - w barwach Pałacu Bydgoszcz, Jokera Świecie, a pięć ostatnich w Developresie Rzeszów, do którego trafiła w 2021 roku. Wystąpiła łącznie w 178 ligowych spotkaniach.

 

Z klubem z Rzeszowa wywalczyła mistrzostwo (2025) i cztery srebrne medale mistrzostw Polski oraz po dwa krajowe Puchary i Superpuchary.

 

– Bardzo się cieszymy, że tak utytułowana i doświadczona zawodniczka dołącza do PGE Budowlanych Łódź. Mamy jasno określoną wizję zespołu na sezon 2026/27, a Kasia jest jej niezwykle ważnym elementem – powiedział prezes klubu Marcin Chudzik.

