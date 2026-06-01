Katarzyna Brandys ze złotem Mistrzostw Polski. Wielkie emocje w finale Baborówko Equestrian Festival

Tegoroczna edycja festiwalu po raz kolejny przyciągnęła do Wielkopolski czołowych zawodników WKKW z całej Europy. O końcowych rozstrzygnięciach tradycyjnie zadecydowała niedzielna próba skoków przez przeszkody, która mocno zweryfikowała klasyfikacje po ujeżdżeniu i widowiskowej próbie terenowej.

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Mazurek: Byliśmy kiedyś potęgą i liczę, że Polska będzie odbudowywała tę markę

Najważniejszy i najwyżej dotowany konkurs zawodów CCI4-S o nagrodę Baborówko Equestrian zakończył się dubletem reprezentantów Szwecji. Zwycięstwo wywalczyła Jenny Glebenius startująca na klaczy Canela, która wyprzedziła swojego rodaka Christoffera Forsberga, dosiadającego konia Hippo's Sapporo TSF.

- Czuję się tutaj bardzo dobrze i przez cały weekend byłam bardzo szczęśliwa. Moja klacz była prawdziwą gwiazdą - podsumowała swój występ uradowana Jenny Glebenius.

Najlepszą z Polek okazała się Katarzyna Brandys na Sel Oscar, która uzupełniła podium, zajmując znakomite trzecie miejsce w klasyfikacji międzynarodowej.

To właśnie wyniki rywalizacji w konkursie CCI4*-S wyłoniły tegorocznych medalistów Mistrzostw Polski Seniorów. Po pasjonującej walce do samego końca po najcenniejszy medal sięgnęła Katarzyna Brandys. Wicemistrzem kraju i zdobywcą srebrnego medalu został Paweł Warszawski dosiadający Cagliostro PKZ, natomiast brązowy medal wywalczyła Joanna Pawlak na Armin De Monsieur.

Rywalizacja o medale mistrzostw Polski i triumf w CCI4*-S były bez wątpienia magnesem dla kibiców, ale czterodniowy festiwal w Wielkopolsce oferował znacznie więcej emocji na najwyższym poziomie. Prawdziwą atrakcją dla fanów jeździectwa był start mistrzyni olimpijskiej, Julii Krajewski. Niemka potwierdziła swoją klasę w wymagającym konkursie CCI3-S o nagrodę Samorządu Województwa Wielkopolskiego, gdzie po bezbłędnych przejazdach wywalczyła miejsce na podium, ustępując jedynie swojemu rodakowi Mathiesowi Ruederowi oraz Holenderce Merel Blom-Hulsman.

Cztery dni intensywnej rywalizacji w Baborówku udowodniły, że polskie zawody to wydarzenie, potrafiące przyciągnąć mistrzów olimpijskich i reprezentantów kilkunastu krajów Europy. Tegoroczna edycja przyniosła kibicom doskonałe widowisko sportowe i bezcenne doświadczenie dla krajowych zawodników.

Annamaria Sobierajska, Polsat Sport