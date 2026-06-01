Klub PlusLigi pożegnał swego kapitana! "Kończy się wspólny rozdział"

Marcin Waliński (rocznik 1990) to polski przyjmujący z imponującym dorobkiem w PlusLidze. W ciągu 17 sezonów rozegrał 370 meczów, w których zdobył łącznie 3377 punktów. W siatkarskiej ekstraklasie grał w klubach Delecta Bydgoszcz (2009-15), Indykpol AZS Olsztyn (2015-16), MKS Będzin (2016-18), Aluron Virtu Warta Zawiercie (2018-20, 2022-23), MKS Ślepsk Malow Suwałki (2020-21), Cuprum Lubin (2021-22), GKS Katowice (2023-24) i Jastrzębski Węgiel (2024-25).

Zobacz także: Rewolucja w składzie! ZAKSA rozstała się z czołowymi siatkarzami

W czerwcu 2025 roku został siatkarzem Cuprum Stilonu Gorzów. W minionym sezonie zagrał w 16 spotkaniach ligowych i pełnił rolę kapitana gorzowskiego zespołu.

"Marcin, dziękujemy za reprezentowanie barw Cuprum Stilon Gorzów, za wszystkie emocje, których dostarczyłeś naszym kibicom, oraz za odpowiedzialność i zaangażowanie, z jakimi pełniłeś rolę kapitana naszej drużyny" – przeczytaliśmy w komunikacie klubu.