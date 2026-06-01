Kolejne "polskie" akcenty na MŚ 2026. Właśnie to ogłoszono
Amir Al-Ammari z Cracovii i Hussein Ali z Pogoni Szczecin znaleźli się w ostatecznej kadrze Iraku na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. To oznacza, że lista piłkarzy z polskich klubów powołanych na turniej powiększyła się do pięciu nazwisk.
Biało-Czerwoni po marcowej porażce w finale barażowym ze Szwecją 2:3 stracili szansę występu na mundialu, ale w rozpoczynającym się 11 czerwca turnieju nie zabraknie „polskich” akcentów.
W poniedziałek selekcjoner reprezentacji Iraku Graham Arnold ogłosił ostateczną, 26-osobową kadrę, opierając się głównie na grupie zawodników, którzy wywalczyli awans w barażach międzykontynentalnych. Na liście są 28-letni pomocnik Cracovii Al-Ammari i 24-letni boczny obrońca Pogoni Ali.
Do reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, która również przeszła drogę przez marcowe baraże interkontynentalne, został już wcześniej powołany obrońca Widzewa Łódź Steve Kapuadi. Natomiast zabrakło w niej (choć był w szerokiej kadrze) Afimico Pululu, który po tym sezonie odchodzi z Jagiellonii Białystok.
Z Bośnią i Hercegowiną na turniej za ocean leci Samed Bazdar, również napastnik Jagiellonii. I oficjalnie jako piłkarz tego klubu wystąpi w turnieju, choć po 30 czerwca jego umowa wypożyczenia dobiega końca i odejdzie z Białegostoku.
Piątym zawodnikiem na mundialu 2026, który w minionym sezonie występował w polskim klubie, jest bramkarz reprezentacji Nowej Zelandii i Lechii Gdańsk Axel Paulsen. Zespół z Trójmiasta spadł w minionym sezonie z ekstraklasy.
W szerokiej kadrze reprezentacji Czech byli piłkarze Górnika Zabrze Lukas Sadilek, Lukas Ambros i Patrik Hellebrand. Do wąskiej się nie załapali, ale są na liście rezerwowej.
Pewne miejsce w kadrze Iranu miałby wyróżniający się w Lechu Poznań Ali Gholizadeh, który przyczynił się do obrony mistrzostwa kraju przez „Kolejorza”. 44-krotny reprezentant kraju doznał jednak pod koniec sezonu poważnej kontuzji kolana i w tym roku prawdopodobnie już nie zagra.
Powołania na MŚ 2026 nie otrzymali Szwajcar Andi Zeqiri i Ghańczyk Osman Bukari, obaj z Widzewa Łódź, choć w przeszłości występowali w swoich drużynach narodowych. Bukari grał na poprzednim mundialu i strzelił gola w meczu z Portugalią.
W marcowych meczach towarzyskich Australii dwukrotnie wystąpił napastnik Deni Jurić, który zbierał solidne recenzje w Wiśle Płock. Jego również nie ma jednak w kadrze na turniej.
Mistrzostwa świata 2026, po raz pierwszy z udziałem 48 zespołów, potrwają do 19 lipca. Rolę współgospodarzy pełnić będą USA, Meksyk i Kanada.