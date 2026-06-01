Legia Warszawa w finale! Znowu powalczy o mistrzostwo

Gospodarze trochę lepiej weszli w to spotkanie - po akcji 2+1 Landriusa Hortona mieli pięć punktów przewagi. Szybko Andrzej Pluta najpierw doprowadził do remisu, a po chwili dawał już prowadzenie mistrzom. Dzięki późniejszemu zagraniu Maksymiliana Wilczka uciekali nawet na osiem punktów. Łukasz Frąckiewicz wraz z Tahlikiem Chavezem starali się jeszcze na to reagować. Ostatecznie dzięki DJ Brewtonowi po 10 minutach było 15:25. W drugiej kwarcie różnica szybko wzrosła do 15 punktów dzięki kolejnej akcji Pluty. Niemoc Dzików w rzutach z dystansu w końcu przełamał jednak Rivaldo Soares. Ten sam zawodnik zmniejszał straty do 10 punktów, ale na więcej już Legia nie chciała pozwolić. Znowu świetnie prezentowali się Brewton oraz Pluta. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 36:50.

Po przerwie zespół trenera Marco Legovicha zdecydował się na mały zryw - 6:0, dzięki trójce Darnella Edge’a przegrywali już tylko ośmioma punktami. Szybkie odpowiedzi Andrzeja Pluty błyskawicznie uspokoiły sytuację przyjezdnych. Po późniejszych zagraniach DJ Brewtona oraz Jayvona Gravesa różnica wynosiła aż 18 punktów. To nie był koniec! Trójkę trafiał Matthias Tass, a dzięki akcji 2+1 Pluty mistrzowie mieli 25 punktów przewagi. Po 30 minutach było 54:75. Czwartą kwartę Dziki zaczęły od kolejnej serii - tym razem 7:0 - dzięki czemu dawały sobie jeszcze nadzieję na lepszy wynik. Przerwał to po przerwie - o którą poprosił trener Heiko Rannula - Carl Ponsar. Kolejne zrywy gospodarzy niewiele zmieniały, bo przewaga ciągle była bezpieczna. Ostatecznie Legia zwyciężyła 91:78, całą serię wygrała 3-0 i ponownie zagra o złoto!

Najlepszym strzelcem gości był DJ Brewton z 22 punktami i 3 zbiórkami. Darnell Edge zdobył dla gospodarzy 19 punktów, 6 asyst i 3 zbiórki.

Finałowym rywalem Legii będzie ORLEN Zastal Zielona Góra. Z kolei Dzikom pozostanie rywalizacja o trzecie miejsce z AMW Arką Gdynia.

Dziki Warszawa - Legia Warszawa 78:91 (15:25, 21:25, 18:25, 24:16).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-0 dla Legii, która w finale zmierzy się z zespołem Orlen Zastal Zielona Góra. Pierwszy mecz w stolicy 8 czerwca.

Dziki Warszawa: Darnell Edge 19, Grzegorz Kamiński 12, Tahlik Chavez 10, Landrius Horton 9, Rivaldo Soares 9, Ody Oguama 6, Krzysztof Kempa 5, Bennett Vander Plas 4, Łukasz Frąckiewicz 4, Julian Sosna 0.

Legia Warszawa: Dominic Brewton 22, Andrzej Pluta 21, Carl Ponsar 13, Jayvon Graves 9, Shane Hunter 9, Matthias Tass 7, Ojars Silins 5, Maksymilian Wilczek 5, Michał Kolenda 0, Błażej Czapla 0, Wojciech Tomaszewski 0, Wojciech Jasiewicz 0.

plk.pl