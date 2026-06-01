Liga Narodów: Polska - Belgia. Transmisja TV oraz stream online

Przypomnijmy, że Polki w trzech poprzednich edycjach sięgały po brązowe medale VNL. Teraz apetyty kibiców sięgają przynajmniej takiego samego rezultatu, chociaż poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko. W rozgrywkach wystartuje osiemnaście zespołów. Tytułu bronią Włoszki.

Polki zaczynają zmagania od Nankin w Chinach, gdzie oprócz gospodyń turnieju wystąpią Czeszki, Serbki, Tajki oraz Belgijki. I to właśnie z tymi ostatnimi zmierzymy się na inaugurację.

Ekipa Lavariniego w ramach przygotowań do tegorocznej Ligi Narodów rozegrała pod koniec maja kilka meczów kontrolnych. Najpierw przegrała z Turcją 2:3, potem pokonała Serbię 3:0, a następnie uległa Italii 2:3.

Ostatni raz Biało-Czerwone rywalizowały z Belgią w sierpniu ubiegłego roku w ramach 1/8 finału mistrzostw świata. Wówczas udało się wygrać 3:2. Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Belgia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Belgia w środę 3 czerwca od godz. 5:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

