Liga Narodów: Polska - Belgia. Transmisja TV oraz stream online

Krystian NatońskiSiatkówka

Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczyna tegoroczne zmagania w Lidze Narodów! W pierwszym meczu w ramach turnieju w chińskim Nankin podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Belgią. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Grupa siatkarek w strojach meczowych dyskutuje na boisku.
fot.
Polki rozpoczynają zmagania w VNL od meczu z Belgią

Przypomnijmy, że Polki w trzech poprzednich edycjach sięgały po brązowe medale VNL. Teraz apetyty kibiców sięgają przynajmniej takiego samego rezultatu, chociaż poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko. W rozgrywkach wystartuje osiemnaście zespołów. Tytułu bronią Włoszki.

 

Polki zaczynają zmagania od Nankin w Chinach, gdzie oprócz gospodyń turnieju wystąpią Czeszki, Serbki, Tajki oraz Belgijki. I to właśnie z tymi ostatnimi zmierzymy się na inaugurację.

 

ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Nowe otwarcie reprezentacji siatkarek

 

Ekipa Lavariniego w ramach przygotowań do tegorocznej Ligi Narodów rozegrała pod koniec maja kilka meczów kontrolnych. Najpierw przegrała z Turcją 2:3, potem pokonała Serbię 3:0, a następnie uległa Italii 2:3.

 

Ostatni raz Biało-Czerwone rywalizowały z Belgią w sierpniu ubiegłego roku w ramach 1/8 finału mistrzostw świata. Wówczas udało się wygrać 3:2. Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Belgia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Belgia w środę 3 czerwca od godz. 5:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LN siatkarek: Belgia – Polska. Kto wygra?
BELGIALIGA NARODÓWPOLSKAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polskie siatkarki z trzecim z rzędu brązowym medalem Ligi Narodów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 