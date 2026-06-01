Maja Chwalińska - Anna Kalinska. Kiedy jest ćwierćfinał Roland Garros? O której godzinie mecz?

Tenis

Maja Chwalińska - Anna Kalinska to ćwierćfinał Roland Garros 2026. Kiedy jest mecz Chwalińska - Kalinska? O której godzinie?

Dwie tenisistki podczas meczu na kortach ziemnych, jedna w akcji, druga w zbliżeniu na twarz.
fot. PAP
Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalinską w ćwierćfinale Roland Garros

Polska tenisistka jest rewelacją obecnej edycji Roland Garros. W pokonanym polu zostawiła już czołowe zawodniczki świata, takie jak Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari oraz Diane Parry. A przecież Chwalińska musiał wcześniej przejść przez trzy rundy kwalifikacji.

 

Awans do ćwierćfinału to oczywiście życiowy sukces Chwalińskiej, która pozostaje jedyną Polką w turnieju.

 

Po drugiej stronie siatki stanie Kalinska, która także radzi sobie bardzo dobrze na paryskich kortach. Pokonała już Lois Boisson, Alinę Korniejewą, Camilę Osorio oraz Anastazję Potapową.

 

Będzie to pierwsze spotkanie Chwalińskiej z Kalinską.

Maja Chwalińska - Anna Kalinska. Kiedy jest ćwierćfinał Roland Garros? O której godzinie mecz?

Kiedy jest ćwierćfinał Chwalińska - Kalinska? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Ćwierćfinał Chwalińska - Kalinska prawdopodobnie odbędzie się w środę 3 czerwca. Godzina meczu nie została jeszcze podana przez organizatorów.

Przejdź na Polsatsport.pl
Maja Chwalińska - Anna Kalinskaja. Maja w półfinale!?
ROLAND GARROSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Krzysztof Hurkacz: Najlepsi zawodnicy Hubi Cup pojadą z Hubertem na turniej ATP 500 w Halle

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 