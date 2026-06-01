Maja Chwalińska - Anna Kalinska. Kiedy jest ćwierćfinał Roland Garros? O której godzinie mecz?

Polska tenisistka jest rewelacją obecnej edycji Roland Garros. W pokonanym polu zostawiła już czołowe zawodniczki świata, takie jak Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari oraz Diane Parry. A przecież Chwalińska musiał wcześniej przejść przez trzy rundy kwalifikacji.

Awans do ćwierćfinału to oczywiście życiowy sukces Chwalińskiej, która pozostaje jedyną Polką w turnieju.

Po drugiej stronie siatki stanie Kalinska, która także radzi sobie bardzo dobrze na paryskich kortach. Pokonała już Lois Boisson, Alinę Korniejewą, Camilę Osorio oraz Anastazję Potapową.

Będzie to pierwsze spotkanie Chwalińskiej z Kalinską.

Kiedy jest ćwierćfinał Chwalińska - Kalinska? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Ćwierćfinał Chwalińska - Kalinska prawdopodobnie odbędzie się w środę 3 czerwca. Godzina meczu nie została jeszcze podana przez organizatorów.