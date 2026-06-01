Marek Magiera: Nowe otwarcie reprezentacji siatkarek

Aby tak się stało potrzebny jest kolejny krok, czyli awans do strefy medalowej największych siatkarskich imprez – mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub oczywiście igrzysk olimpijskich.

W tym roku najważniejsze będą mistrzostwa Europy. To impreza docelowa dla wszystkich drużyn rywalizujących na Kontynencie. Powód jest oczywisty, mianowicie zwycięzca zagwarantuje sobie udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. VNL jest o tyle istotny, że to tutaj kreuje się ranking FIVB, który jest kluczowym elementem walki o wyjazd na igrzyska w dalszej fazie kwalifikacji.

Stefano Lavarini rozpoczyna swój piąty rok pracy z reprezentacją Polski i będzie to rok, który z całą odpowiedzialnością można nazwać nowym otwarciem. Po pierwsze dlatego, że na liście powołanych znalazło się kilka debiutantek, po drugie i chyba w tym przypadku najważniejsze, drużyna będzie sobie musiała radzić bez Agnieszki Korneluk, siatkarki która miała największy udział we wszystkich sukcesach ostatnich lat – trzech brązowych medali VNL oraz olimpijskiej kwalifikacji do Paryża. W ostatnim czasie Korneluk była kluczową siatkarką reprezentacji nie tylko na boisku, także poza nim, wszak pełniła obowiązki kapitana.



Jej pozaboiskową rolę przejmuje teraz Aleksandra Szczygłowska, która wspólnie z Magdaleną Stysiak, Martyną Łukasik, Martyną Czyrniańską i Katarzyną Wenerską należy do grupy siatkarek, które wspólnie ze wspomnianą Korneluk odbierały brązowe medale VNL w Arlington, Bangkoku i Łodzi.



Lavarini rozpoczynając pracę z reprezentacją na pierwszy turniej VNL w 2022 roku do USA, zabrał trzy rozgrywające: Joannę Wołosz, Alicję Grabkę i Katarzynę Wenerską. Wołosz podziękowała za grę w kadrze po igrzyskach w Paryżu, Wenerska i Grabka dalej są w reprezentacji. Spośród środkowych w obecnej drużynie nie ma ani jednej zawodniczki z tamtego składu. Kamila Witkowska i wspomniana Korneluk zakończyły kariery. Klaudia Alagierska niedawno została mamą, a Aleksandra Gryka pod koniec ligowego sezonu nabawiła się poważnej kontuzji. Na pozycji libero występowały Maria Stenzel, która zakończyła już swoje występy oraz Szczygłowska. Co ciekawe Lavarini nie korzystał wówczas z usług klasycznej atakującej, na tej pozycji naprzemiennie występowały Łukasik i Oliwia Różański, które też wspólnie z Zuzanną Górecką, Moniką Lampkowską (wtedy Fedusio) i Weroniką Szlagowską musiały zadbać o przyjęcie zagrywki.



Tegoroczną edycję VNL Polki rozpoczynają od turnieju w chińskim Nankin. Rywalkami naszych siatkarek będą Belgijki, Czeszki, Serbki i gospodynie Chinki. Wydaje się, że ten turniej oraz druga eliminacja w Bangkoku, gdzie zagramy z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą będą kluczowe w walce o prawo gry w turnieju finałowym. W trzecim turnieju poprzeczka powędruje bowiem bardzo wysoko, w Osace zmierzymy się z Turcją, USA, Brazylią i Japonią, a ponieważ ten turniej rozgrywany będzie tydzień przed finałem, to mamy stuprocentową pewność, że wszystkie drużyny zagrają w nim w optymalnych składach.



Przypomnijmy, że tytułu wywalczonego rok temu w Łodzi bronią Włoszki, które na swój pierwszy turniej do Brazylii poleciały w składzie, który mieliśmy okazję oglądać podczas towarzyskiego turnieju w Genui. Kilka młodych siatkarek dostanie swoją szansę. Podobnie może być w przypadku naszej reprezentacji. To może być naprawdę bardzo ciekawy sezon…