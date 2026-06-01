Mocne słowa legendy o finalistach MŚ. "Boją się grać"

Dla gospodarzy tegorocznego turnieju niedzielne (31 maja) spotkanie z Finlandią było trzecim z rzędu finałem mistrzostw świata, w którym Szwajcarzy nie tylko przegrali, ale i... nie zdobyli ani jednej bramki!

O losach decydującego spotkania MŚ Elity 2026 przesądził "złoty gol", strzelony w dogrywce przez napastnika Buffalo Sabres Konstę Heleniusa. Przed rokiem "Helweci" ulegli - również 0:1 po dogrywce - Stanom Zjednoczonym, zaś przed dwoma laty w starciu o złoto ulegli 0:2 Czechom.

- Oni boją się grać. Do każdego z tych finałów podchodzili zbyt ostrożnie. W tegorocznych mistrzostwach byli naprawdę świetni zarówno w fazie grupowej, jak i play-offach i półfinale, a w starciu o złoto przestali grać. I to się dzieje za każdym razem, bo już w trzecim finale z rzędu nie strzelili gola. Tak bardzo boją się popełnić błąd, że rezygnują z tego, co wcześniej dawało im efekty - skomentował Forsberg, członek Triple Gold Club (grono hokeistów, którzy zdobyli złoto MŚ, igrzysk olimpijskich i Puchar Stanleya - przyp. red.) cytowany przez dziennik "Aftonbladet".

Dla reprezentacji Szwajcarii było to szóste w historii srebro MŚ Elity. "Helweci" mają również w dorobku sześć brązowych medali. Finlandia z kolei wywalczyła piąte złoto, a ponadto ma 9 srebrnych i 3 brązowe krążki.