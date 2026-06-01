Nagle nadeszły przełomowe wieści. Legenda tenisa wraca po blisko czterech latach

Ostatni jak do tej pory występ 44-letniej obecnie Williams miał miejsce podczas US Open w 2022 roku. Większość traktowała to jako pożegnanie 23-krotnej triumfatorki zawodów wielkoszlemowych z tenisem, ale ona sama wzbraniała się przed kategorycznymi deklaracjami.

W poniedziałek niemieckie media, m.in agencja prasowa DPA i dziennik "Bild", poinformowały, że Williams ma wystąpić w połowie czerwca w Berlinie. O krok dalej poszła Victoria Mboko, która zasugerowała, że w rozpoczynającej się 8 czerwca imprezie w londyńskim Queen’s Clubie ma być deblową partnerką młodszej z sióstr Williams.

Teraz wiemy już, że utytułowana Amerykanka faktycznie wróci do gry w stolicy Anglii. Potwierdziła to oficjalna strona WTA. Williams dostała "dziką kartę" do turnieju deblowego. Na razie nie znamy jej partnerki.

Williams dała sygnał do powrotu już w grudniu zeszłego roku. 44-latka została wpisana do systemu antydopingowego ITIA, w ramach którego tenisiści muszą podać swoje miejsce pobytu i określone dane, aby przejść badania okresowe. Po zarejestrowaniu się w tym systemie, będzie musiała odczekać sześć miesięcy na powrót do zawodowego tenisa.

Williams ma na koncie m.in. 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu oraz 14 w deblu.