Nagle nadeszły przełomowe wieści. Legenda tenisa wraca po blisko czterech latach

Tenis

Serena Williams po US Open w 2022 roku nie była widziana w akcji. Teraz wiemy, że Amerykanka już niedługo powróci na kort. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia.

Serena Williams siedząca na granatowym fotelu, ubrana na czarno.
Serena Williams

Ostatni jak do tej pory występ 44-letniej obecnie Williams miał miejsce podczas US Open w 2022 roku. Większość traktowała to jako pożegnanie 23-krotnej triumfatorki zawodów wielkoszlemowych z tenisem, ale ona sama wzbraniała się przed kategorycznymi deklaracjami.

 

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska - Anna Kalinska. Kiedy jest ćwierćfinał Roland Garros? O której godzinie mecz?

 

W poniedziałek niemieckie media, m.in agencja prasowa DPA i dziennik "Bild", poinformowały, że Williams ma wystąpić w połowie czerwca w Berlinie. O krok dalej poszła Victoria Mboko, która zasugerowała, że w rozpoczynającej się 8 czerwca imprezie w londyńskim Queen’s Clubie ma być deblową partnerką młodszej z sióstr Williams.

 

Teraz wiemy już, że utytułowana Amerykanka faktycznie wróci do gry w stolicy Anglii. Potwierdziła to oficjalna strona WTA. Williams dostała "dziką kartę" do turnieju deblowego. Na razie nie znamy jej partnerki.

 

Williams dała sygnał do powrotu już w grudniu zeszłego roku. 44-latka została wpisana do systemu antydopingowego ITIA, w ramach którego tenisiści muszą podać swoje miejsce pobytu i określone dane, aby przejść badania okresowe. Po zarejestrowaniu się w tym systemie, będzie musiała odczekać sześć miesięcy na powrót do zawodowego tenisa.

 

Williams ma na koncie m.in. 23 tytuły wielkoszlemowe w singlu oraz 14 w deblu.

Przejdź na Polsatsport.pl
INNETENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Yannick Hanfmann - Max Schoenhaus. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 