Nie żyje były trener siatkarskiej reprezentacji kraju. Miał 51 lat

Witalij Stadnikow, były trener siatkarskiej reprezentacji Ukrainy, nie żyje. Jak podaje tamtejszy "Sport", przyczyną śmierci 51-letniego szkoleniowca była niewydolność serca.

Stadnikow był wychowankiem Dnipro i większość kariery spędził właśnie w tym klubie. Na krajowym podwórku sięgnął po wicemistrzostwo i pięć brązowych medali Superligi, a także krajowy Puchar.

 

W latach 1993-1995 grał w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy, a od 1996 do 2005 roku był regularnie powoływany do pierwszej drużyny "Niebiesko-Żółtych".

 

Witalij Stadniokow był również znakomitym siatkarzem plażowym. W duecie z Jewhenem Morozem brał między innymi udział w mistrzostwach Europy i prestiżowych turniejach cyklu World Series.

 

Po zakończeniu kariery pozostał przy siatkówce, pracując jako trener w Dnipro, a w 2016 roku, tuż po rezygnacji Jurija Filippowa, był przez chwilę trenerem siatkarskiej reprezentacji Ukrainy.

 

W ostatnich latach życia Stadnikow pracował jako szkoleniowiec w Centrum Sportów Plażowych, prowadząc zarówno grupy amatorskie, jak i zawodowców.

