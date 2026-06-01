Nie żyje Jay Sliva. Walczył w UFC i KSW
Nie żyje Jay Silva. Amerykanin podczas swojej kariery występował w takich federacjach jak UFC, czy KSW, gdzie mierzył się z Polakami. Miał 45 lat.
W poniedziałek 1 czerwca w mediach społecznościowych pojawiła się bardzo smutna informacja. W wieku 45 lat zmarł Jay Silva, świetnie znany polskim kibicom zawodnik mieszanych sztuk walki.
Amerykanin podczas swojej kariery stoczył walki w największej federacji MMA na świecie - UFC. Występował również w federacji KSW, gdzie jego rywalami byli między innymi Michał Materla, Piotr Strus czy Mariusz Pudzianowski. Silva w swojej karierze mógł popisać się oficjalnym rekordem 12 zwycięstw i 14 porażek.
Jeszcze nie podano dokładnej przyczyny śmierci zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Silva miał 45 lat.
