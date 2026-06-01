Nie żyje Jay Sliva. Walczył w UFC i KSW

Sporty walki

Nie żyje Jay Silva. Amerykanin podczas swojej kariery występował w takich federacjach jak UFC, czy KSW, gdzie mierzył się z Polakami. Miał 45 lat.

Płonąca świeca lub znicz na tle ziemi pokrytej mchem.
fot. PAP
W wieku 45 lat zmarł Jay Silva

W poniedziałek 1 czerwca w mediach społecznościowych pojawiła się bardzo smutna informacja. W wieku 45 lat zmarł Jay Silva, świetnie znany polskim kibicom zawodnik mieszanych sztuk walki. 

 

Amerykanin podczas swojej kariery stoczył walki w największej federacji MMA na świecie - UFC. Występował również w federacji KSW, gdzie jego rywalami byli między innymi Michał Materla, Piotr Strus czy Mariusz Pudzianowski. Silva w swojej karierze mógł popisać się oficjalnym rekordem 12 zwycięstw i 14 porażek. 

 

Jeszcze nie podano dokładnej przyczyny śmierci zawodnika ze Stanów Zjednoczonych. Silva miał 45 lat.

