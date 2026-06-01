Nowy trener w polskim klubie siatkarskim. Ma doświadczenie na krajowym podwórku

Stanisławczyk w trakcie sezonu zastąpił Miłosza Majkę, którego był asystentem. Zespół z Mielca pod jego wodzą do końca rywalizował o grę w europejskich pucharach, ale ostatecznie zakończył sezon na szóstym miejscu.

Jak poinformował mielecki klub zakończyła się już współpraca z trenerem Stanisławczykiem, a powodem tej decyzji są obowiązki zawodowe szkoleniowca, które nie pozwalają mu na dalsze łączenie pracy z działalnością w klubie. Stanisławczyk pracuje w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie i regularnie współpracuje z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. W tym roku będzie drugim szkoleniowcem w kadrze U22, która zagra na mistrzostwach Europy.

Nowym trenerem ITA TOOLS Stali został 40-letni Jakub Głuszak. Po tym jak w grudniu ubiegłego roku rozwiązany został jego kontrakt z MOYA Radomką Radom pozostawał bez klubu. Karierę trenerską zaczynał od roli statystyka i asystenta m.in. w Pałacu Bydgoszcz, Muszyniance czy Chemiku Police. W tym ostatnim klubie w sezonie 2016/2017 dostał szansę prowadzenie zespołu jako pierwszy trener i zdobył mistrzowski tytuł i Puchar Polski.

W kolejnym sezonie już mu tak dobrze nie poszło i w lutym 2018 roku został zastąpiony przez Włocha Marcelo Abbondanzę. Później prowadził Vasas Budapeszt, a także węgierską reprezentację. Po powrocie do Polski trafił do Budowlanych Łódź, a następnie do Radomia. Od 2025 roku prowadzi reprezentację Ukrainy.

W mieleckim zespole zmiany zachodzą nie tylko w sztabie szkoleniowym. ITA TOOLS Stal opuściło bowiem siedem siatkarek: Natasha Calkins, Nina Nesimović, Aleksandra Walczak, Marta Pamuła, Julia Mazur, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska. Natomiast dalej mielecki klub reprezentować będą: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Aleksandra Adamczyk, Rozalia Moszyńska, Magdalena Ociepa, Weronika Sobiczewska i Izabela Dąbrowska.

PAP