Ogłosił zakończenie kariery! To wielokrotny reprezentant kraju i zwycięzca Ligi Mistrzów

W poniedziałek 1 czerwca na profilu Milnera na Instagramie ukazała się grafika, pokazująca jego wieloletnią podróż przez kilka klubów rywalizujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Pomocnik w rozległym wpisie ogłosił, że kończy swoją sportową karierę.

"Miałem szczęście, że mogłem doświadczyć niektórych niezapomnianych chwil, od walki o przetrwanie po zwycięstwo w pucharach, grając w Europie i reprezentując mój kraj na dwóch mistrzostwach Europy i dwóch mistrzostwach świata. Ale przede wszystkim to ludzi i przyjaźnie zapamiętam na zawsze" - napisał piłkarz.

Milner swoje pierwsze kroki stawiał w Leeds United. Następnie reprezentował takie ekipy jak: Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool czy ostatnio Brighton & Hove Albion. 40-latek po największe sukcesu sięgał w barwach "The Reds" i "Obywateli". Na swoim koncie ma między innymi: trzy mistrzostwa Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej, dwa Puchary Anglii czy Superpuchar UEFA. W sezonie 2018/2019 z Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów.

Jest rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę meczów rozegranych w Premier League. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Anglii pojawił się na murawie w sumie w 658 spotkaniach.

Przez lata reprezentował również swój kraj na arenie międzynarodowej. W narodowych barwach rozegrał 61 meczów. Dwukrotnie brał udział w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata.

