Orlen Basket Liga: Dziki Warszawa - Legia Warszawa. Transmisja TV oraz stream online
Przed nami trzecie spotkanie pomiędzy Dzikami Warszawa a Legią Warszawa w ramach półfinału play-off Orlen Basket Ligi. Już tylko jedno zwycięstwo dzieli "Wojskowych" od awansu. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 4 oraz Polsacie Box Go.
Rywalizacja pierwszej po rundzie zasadniczej Legii z piątymi Dzikami na razie toczy się pod dyktando faworyta, który najpierw wygrał wysoko 98:80, a następnie dwa dni później ponownie wykorzystał atut własnej hali, zwyciężając 78:76.
Teraz walka o finał play-off przenosi się na parkiet Dzików. Gospodarze nie mają już nic do stracenia i muszą wygrać. A warto podkreślić, że w marcu przegrali u siebie z Legią 88:95. Czy uda im się odwrócić losy tej rywalizacji?
W finale Orlen Basket Ligi jest już Zastal Zielona Góra, który w swoim półfinale poradził sobie w trzech meczach z Arką Gdynia.
Gdzie obejrzeć mecz Dziki - Legia? O której godzinie?
Transmisja meczu Dziki Warszawa - Legia Warszawa od godz. 20:05 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 4 oraz Polsacie Box Go.