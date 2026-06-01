Piękne bramki i niesamowite interwencje! Zobacz najlepsze akcje z tego sezonu ORLEN Superligi

W niedzielę 31 maja odbył się drugi finałowy mecz tego sezonu ORLEN Superligi. W pierwszym starciu, które rozgrywane było w Płocku, lepsi okazali się szczypiorniści z Kielc. W drugiej odsłonie tej konfrontacji podopieczni Krzysztofa Lijewskiego również nie zawiedli swoich kibiców. Ekipa ze stolicy województwa świętokrzyskiego w Hali Legionów zwyciężyła 36:27, tym samym zapewniając sobie mistrzostwo Polski.

Chociaż Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski i PGE Wybrzeże Gdańsk nadal rywalizują o trzecie miejsce w ORLEN Superlidze, to już teraz postanowiliśmy przypomnieć najlepsze akcje z tego sezonu. Oczywiście, w takim podsumowaniu nie mogło zabraknąć pięknych bramek. W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze trafienia z sezonu 2025/2026 na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

To prawda, że nic tak nie wzbudza emocji kibiców jak efektownie zdobyte bramki, jednak czym byłaby piłka ręczna bez skutecznych interwencji bramkarzy. Czas docenić zawodników, którzy na co dzień na boisku muszą zajmować się "brudną robotą". Zobacz, jak bramkarze popisywali się swoimi umiejętnościami w tym sezonie.

