Polska ósma drużynowo w mistrzostwach Europy w gimnastyce artystycznej

Zawody rozpoczęły się od rywalizacji juniorek. Na planszy występowała jedna reprezentantka Polski – Laura Lewińska. W świetnym stylu przebrnęła eliminacje i zakwalifikowała się do wszystkich czterech finałach układów! W finałach zajęła 6., 6., 7. i 8. miejsca. Zawodniczka UKS Kopernik Wrocław najlepiej spisała się w układach z obręczą i maczugami. Siódma była w układzie z piłką, a ósma w układzie ze wstążką.

Następnie odbyła się rywalizacja indywidualna seniorek. W finale wieloboju zameldowały się Liliana Lewińska i Emilia Heichel, które wywalczyły odpowiednio 11. i 15. miejsce. Dla zawodniczki SGA Kraków Emilii Heichel było to wyrównanie najlepszego wyniku w karierze sprzed roku. Tymczasem Liliana Lewińska awansowała również do finału układu z maczugami. W niedzielnym finale zaprezentowała się bardzo dobrze i wywalczyła szóste miejsce w Europie! Liliana i Emilia wspólnie uplasowały się na ósmym miejscu w klasyfikacji drużynowej solistek.

Pod koniec mistrzostw zaplanowano rywalizację układów zespołowych. Start polskiego zespołu był możliwy dzięki m.in. Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu, który w ostatnich dniach przed wylotem nadał obywatelstwa zawodniczkom, które ostatecznie reprezentowały Polskę w Warnie. Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie: Vlada Bodnar, Pola Gałązka, Vesna Pietrzak, Viktoriia Romanchenko, Darya Straltsova, Melody Wąsiewicz-Hanc. W układzie z pięcioma piłkami awansowały do finału, a w wieloboju wywalczyły 10. miejsce. W niedzielnym finale Polki zajęły 5. miejsce i jest to najlepszy wynik dla reprezentacji Polski w tych mistrzostwach, a zarazem wyrównanie najwyższych lokat w historii, które miały miejsce w finałach ME z 2023 i 2024 roku.

Na mistrzostwach Europy sztab szkoleniowy tworzyły trenerki Krystyna Leśkiewicz-Lewińska, Katarzyna Strychalska oraz Inga Buczyńska. Fizjoterapeutką była Julia Krużołek, sędzią Anna Mrozińska, a kierowniczką ekipy - Adriana Szymańska.

Informacja Prasowa