Poprowadził drużynę do finału Ligi Konferencji. Teraz ma nowy klub

Perez związał się z „Żółtą Łodzią Podwodną” na najbliższe trzy sezony. W pierwszym z nich będzie miał okazję zaprezentować się w Lidze Mistrzów.

W piątek Perez zadeklarował, że nie przedłuży obowiązującego do końca czerwca kontraktu z Rayo Vallecano. Jest autorem jednego z największych sukcesów stołecznego klubu, czyli dotarcia do finału LK, przegranego jednak z Crystal Palace 0:1. Pod jego wodzą w fazie ligowej Madrytczycy pokonali m.in. Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok.

Wcześniej odejście z Villarrealu ogłosił trener Marcelino, zatrudniony w tym klubie od 2023 roku (wcześniej także w latach 2013-16).

Oficjalną prezentację nowego szkoleniowca zapowiedziano na wtorek.

PAP