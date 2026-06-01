Poważne osłabienie klubu PlusLigi! Odchodzi sponsor tytularny

Grupa InPost została sponsorem tytularnym klubu siatkarskiego ChKS Chełm w czerwcu 2025 roku. Wówczas drużyna prowadzona przez trenera Krzysztofa Andrzejewskiego wywalczyła awans do PlusLigi. Klub występował pod nazwą InPost ChKS Chełm i w roli beniaminka zajął trzynaste miejsce, utrzymując się w ekstraklasie siatkarzy.

Jak się okazało, współpraca firmy InPost z klubem z Chełma trwała przez jeden sezon. Klub poinformował, że z końcem maja 2026 roku InPost przestał pełnić rolę sponsora tytularnego drużyny ChKS Chełm.

"Serdecznie dziękujemy firmie InPost za wsparcie, zaufanie oraz zaangażowanie, które towarzyszyły naszej współpracy. Dzięki temu partnerstwu mogliśmy wspólnie realizować ambitne cele sportowe i organizacyjne, budując markę klubu na arenie ogólnopolskiej" – napisano w komunikacie.

Klub poinformował, że prowadzone są rozmowy w sprawie nawiązania współpracy z nowym sponsorem tytularnym.

W końcówce maja w klubie ChKS Chełm doszło do zmian w zarządzie. Z pełnionych funkcji zrezygnowali Kamila Grzywaczewska (prezes zarządu) oraz Dominik Małys (wiceprezes zarządu). Nowym prezesem zarządu spółki Chełmski Klub Sportowy "Chełmianka Chełm" został Artur Juszczak.

RM, Polsat Sport, siatkowkachks.pl