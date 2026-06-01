Roland Garros: Anastazja Potapowa - Anna Kalinska. Relacja live i wynik na żywo

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

W jednym ze spotkań czwartej rundy mierzą się dwie rodaczki z Rosji - rozstawione z "28" i "24" Anastazja Potapowa i Anna Kalinska. Pierwsza z nich reprezentuje jednak austriackie barwy.

Potapowa jest sprawczynią jednej z największych niespodzianek w żeńskich zmaganiach. W trzeciej fazie wyeliminowała obrończynię tytułu - Amerykankę Coco Gauff. Wcześniej pokonała Australijkę Mayę Joint i Brytyjkę Katie Boulter.

Kalinska natomiast w stolicy Francji odprawiła odpowiednio zeszłoroczną półfinalistkę Francuzkę Lois Boisson, Rosjankę Alinę Korniejewą oraz Kolumbijkę Camilę Osorio.

Dotychczas Potapowa i Kalinska mierzyły się dwukrotnie. W obu przypadkach górą była druga z tenisistek (Moskwa 2019 i Cincinnati 2022).

