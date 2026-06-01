Roland Garros: Elina Switolina - Marta Kostiuk. Relacja live i wynik na żywo

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

W jednym z ćwierćfinałów mierzą się rozstawione odpowiednio z "7" i "15" Ukrainki - Elina Switolina i Marta Kostiuk.

Pierwsza z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawiła Węgierkę Annę Bondar, Hiszpankę Kaitlin Quevedo, Niemkę Tamarę Korpatsch oraz Szwajcarkę Belindę Bencic.

Druga z tenisistek wyeliminowała dotychczas w Paryżu przede wszystkim Igę Świątek. Wcześniej z kolei zwyciężyła nad grającą pod hiszpańską flagą Rosjanką Oksaną Selekhmetevą, Amerykanką Katie Volynets i Szwajcarką Viktoriją Golubic.

To trzecie bezpośrednie starcie Switoliny i Kostiuk. Panie mają po jednym triumfie.

Warto przypomnieć, że trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska.

