Roland Garros: Elina Switolina - Marta Kostiuk. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Elina Switolina - Marta Kostiuk to ćwierćfinał wielkoszlemowego Roland Garros. Relacja live i wynik na żywo meczu Elina Switolina - Marta Kostiuk na Polsatsport.pl.

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

 

W jednym z ćwierćfinałów mierzą się rozstawione odpowiednio z "7" i "15" Ukrainki - Elina Switolina i Marta Kostiuk.

 

Pierwsza z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawiła Węgierkę Annę Bondar, Hiszpankę Kaitlin Quevedo, Niemkę Tamarę Korpatsch oraz Szwajcarkę Belindę Bencic.

 

Druga z tenisistek wyeliminowała dotychczas w Paryżu przede wszystkim Igę Świątek. Wcześniej z kolei zwyciężyła nad grającą pod hiszpańską flagą Rosjanką Oksaną Selekhmetevą, Amerykanką Katie Volynets i Szwajcarką Viktoriją Golubic.

 

To trzecie bezpośrednie starcie Switoliny i Kostiuk. Panie mają po jednym triumfie.

 

Warto przypomnieć, że trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska.

 

jc, Polsat Sport
