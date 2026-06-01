Roland Garros: Madison Keys - Diana Sznajder. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Madison Keys - Diana Sznajder to spotkanie czwartej rundy wielkoszlemowego Roland Garros. Relacja live i wynik na żywo meczu Madison Keys - Diana Sznajder na Polsatsport.pl.

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

 

W jednym ze spotkań czwartej rundy mierzą się rozstawione z "19" i "25" Amerykanka Madison Keys i Rosjanka Diana Sznajder.

 

Pierwsza z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawiła Belgijkę Hanne Vandewinkel, Chorwatkę Antonię Ruzić i Kanadyjkę Victorię Mboko.

 

Druga z tenisistek pokonała dotychczas w Paryżu Meksykankę Renatę Zarazuę, Amerykankę McCartney Kessler oraz Ukrainkę Ołeksandrę Olijnykową.

 

To czwarte bezpośrednie starcie Keys i Sznajder. W poprzednich trzech górą była Amerykanka (Miami 2024, Londyn 2025, Brisbane 2026).

 

jc, Polsat Sport
