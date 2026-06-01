Roland Garros: Mirra Andriejewa - Sorana Cirstea. Relacja live i wynik na żywo

Roland Garros to drugi w sezonie, po Australian Open, turniej wielkoszlemowy. Zmagania na nawierzchni ziemnej w Paryżu odbywają się w dniach 24 maja - 7 czerwca.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zabrała głos po porażce w Roland Garros! "Spięło mnie w ciele"

W jednym z ćwierćfinałów mierzą się rozstawione odpowiednio z "8" i "18" Rosjanka Mirra Andriejewa i Rumunka Sorana Cirstea.

Pierwsza z nich w drodze do tego etapu zmagań odprawiła Francuzkę Fionę Ferro, Hiszpankę Marinę Bassols, Czeszkę Marie Bouzkovą i Szwajcarkę Jil Teichmann, która wcześniej pokonała Magdalenę Fręch.

Druga z tenisistek wyeliminowała dotychczas w Paryżu Francuzkę Ksenię Efremovą, Niemkę Evę Lys, Argentynkę Solanę Sierrę oraz Chinkę Xiyu Wang.

To drugie bezpośrednie starcie Andriejewej i Cirstei. W kwietniu tego roku w Linzu górą w trzech setach była Rosjanka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Mirra Andriejewa - Sorana Cirstea na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport