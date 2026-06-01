Serena Williams wraca do gry? W tle Wimbledon

Ostatni jak do tej pory występ 44-letniej obecnie Williams miał miejsce podczas US Open w 2022 roku. Większość traktowała to jako pożegnanie 23-krotnej triumfatorki zawodów wielkoszlemowych z tenisem, ale ona sama wzbraniała się przed kategorycznymi deklaracjami.

W minionych tygodniach coraz więcej wskazywało na planowany powrót Amerykanki do zawodowego sportu. Spekulacje odżyły, gdy okazało się, że trafiła na listę zawodniczek objętych specjalnym programem antydopingowym, gdyż bez regularnych testów nie zostałaby dopuszczona do rywalizacji.

Pytana wtedy o powrót do zawodowego tour, odparła, że "ani tak, ani nie". - Nie wiem, po prostu poczekam i zobaczę, co się stanie - dodała.

W trakcie trwającego turnieju French Open w Paryżu Kanadyjka Victoria Mboko zasugerowała, że w rozpoczynającej się 8 czerwca imprezie w londyńskim Queen’s Clubie ma być deblową partnerką młodszej z sióstr Williams.

"Chcę zostawić jej ten moment. Kiedy będzie gotowa na powrót, powinna to ogłosić osobiście" – odpowiedziała Mboko na pytanie dotyczące Williams, czym tylko podsyciła plotki.

W poniedziałek z kolei niemieckie media przekazały, że Amerykanka ma po raz pierwszy od 18 lat zagrać w Berlinie, na trawiastym obiekcie w dzielnicy Gruenewald. To jedna z imprez, która jest traktowana jako przygotowanie do Wimbledonu.

Od czasu do czasu w pojedynczych imprezach występuje wciąż jej rok starsza siostra - Venus.

PAP