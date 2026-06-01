Słodko-gorzki początek Polek w MŚ w koszykówce 3x3. Teraz trzeba wygrywać

Polki do turnieju przystąpiły bardzo zmotywowane, tym bardziej, że w ostatnich latach nasza reprezentacja osiąga coraz lepsze wyniki. Pierwszym dużym sukcesem Biało-Czerwonych był brązowy medal mistrzostw Europy w 2022 roku, a w ubiegłym sezonie nasze zawodniczki były czwarte w mistrzostwach świata. Nic więc dziwnego, że przed własną publicznością chcą co najmniej powtórzyć sukces, a najlepiej… stanąć na podium!

– Oczywiście marzymy o medalu. W zeszłym roku byłyśmy bardzo blisko i zabrakło nam tego jednego dobrego meczu, czyli półfinału z Mongolią. Mam nadzieję, że teraz, grając przed własną publicznością, uda nam się zrobić kolejny krok – mówiła przed turniejem Anna Pawłowska, która ostatecznie znalazła się w turniejowej czwórce obok Aleksandry Zięmborskiej, Klaudii Gertchen i Weroniki Telengi.

W tegorocznym turnieju mistrzostw świata Biało-Czerwone trafiły do trudnej grupy razem z Holenderkami (bronią tytułu mistrzowskiego), mocno grającymi Czeszkami i Azerkami oraz Madagaskarem. W przypadku awansu do fazy pucharowej otwiera się poważna szansa walki o medale, ale… nie jest to takie proste.

– Myślę, że Czechy i Madagaskar są zespołami na naszym poziomie i wierzę, że jesteśmy w stanie wygrać oba te mecze. Z kolei Holandia i Azerbejdżan to już bardzo silne drużyny, pełne świetnych zawodniczek, więc tutaj czeka nas naprawdę trudne wyzwanie. Holandia to przecież wielokrotne mistrzynie świata i Europy, ale właśnie dlatego będziemy chciały je czymś zaskoczyć i powalczyć o jak najlepszy wynik – oceniała Gertchen.

Biało-Czerwone na początek turnieju musiały zmierzyć się z Madagaskarem, czyli teoretycznie najsłabszym grupowym rywalem. Choć zespół z Afryki robił, co mógł, to jednak widać było, że to Polki będą prowadzić grę w tym spotkaniu. Szybko wypracowały przewagę, którą cały czas powiększały. W pewnym momencie prowadziły już 16:6 i tylko katastrofa mogła sprawić, że przegrałyby to spotkanie. Biało-Czerwone kontrolowały sytuację na boisku i wolały zachować siły na drugi, bardziej wymagający mecz z Czeszkami (one przegrały na inaugurację z Holandią 8:12). Ostatecznie zwyciężyły 20:10 i wykonały swój plan. – Wykorzystałyśmy nasze atuty, teraz mamy chwilę przerwy i chcemy wygrać drugie spotkanie – rzuciła po pierwszym spotkaniu Zięmborska.

Zgodnie z przewidywaniami mecz z Czeszkami był dla Polek dużo trudniejszy. Na początku rywalki mocno broniły, dzięki czemu wyszły na kilkupunktowe prowadzenie. Z czasem biało-czerwone poprawiły się, a po kolejnym celnym rzucie Zięmborskiej było 5:5. Mimo agresywnej

obrony Czeszek, nasze zawodniczki zaczęły budować przewagę i prowadziły już 11:8! Niestety rywalki zaczęły trafiać za dwa punkty i, jak to w koszykówce 3x3 bywa, prowadzić zaczęły Czeszki (12:13). Potem przeciwniczki Polek dorzuciły kolejny punkt i gospodynie na trzy sekundy przed końcem meczu musiały próbować rzutu za dwa. Niestety, Pawłowska spudłowała i w drugim meczu nasze zawodniczki przegrały 12:14.

– Wiedziałyśmy, że Czeszki grają agresywnie. Cóż, wkurzyłam się, chciałabym jeszcze raz wyjść na ten mecz, bo mogłyśmy zrobić więcej. Szkoda, że nie wpadały nam proste dwójki. Taki jest jednak sport, a tym bardziej nieprzewidywalna koszykówka 3x3. Tutaj każdy może wygrać z każdym i zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć w dwóch ostatnich spotkaniach – skomentowała po meczu Gertchen.

Polki, które zajmują po pierwszych dwóch meczach trzecie miejsce w grupie, oczywiście liczą na punkty w kolejnych spotkaniach oraz na gorący doping polskich kibiców. – Gramy na placu Defilad, a na taki turniej chyba nie można było wybrać lepszej lokalizacji niż centrum Warszawy. Każdy turysta, który przyjeżdża do stolicy, od razu kieruje się pod Pałac Kultury i robi tam zdjęcia. Wszystkie drużyny, które do nas przyjadą, na pewno będą zachwycone tym miejscem. Jesteśmy w samym sercu miasta, więc może zdarzyć się tak, że ktoś przypadkiem zobaczy fragment meczu na telebimie, zainteresuje się, wejdzie do hali i zakocha się w koszykówce 3x3. Bardzo bym chciała, żeby właśnie tak było – zaprasza Aleksandra Zięmborska.

W środę rywalizację w mistrzostwach świata 3x3 rozpoczną także panowie. W reprezentacji Polski znaleźli się Przemysław Zamojski, Marcel Ponitka, Michał Sokołowski i Adam Waczyński, który ostatecznie zdecydował się spróbować swoich sił w koszykówce 3x3. Ich pierwszymi rywalami będą Mongolia oraz Łotwa, a oprócz tego zmierzą się z Czechami i Stanami Zjednoczonymi. – Ale jeśli uda nam się ją przejść, to droga do strefy medalowej faktycznie będzie otwarta – mówi Zamojski, czyli absolutna legenda polskiej koszykówki 3x3. – Chcemy zdobyć złoty medal i jeśli tylko pojawi się szansa na zwycięstwo w turnieju, zrobimy wszystko, aby ją wykorzystać. Najważniejsze jest jednak to, by dobrze zaprezentować się przed własną publicznością. Zarówno my, jak i nasza kobieca reprezentacja, mamy nadzieję zameldować się w strefie medalowej.

