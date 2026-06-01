Syn Ancelottiego będzie pracował w czołowej lidze świata. Podpisał kontrakt

36-letni syn obecnego selekcjonera reprezentacji Brazylii, który do tej pory samodzielnie prowadził jedynie przez pięć miesięcy Botafogo Buenos Aires, podpisał dwuletni kontrakt.

Davide Ancelotti zaczął trenerską karierę w 2016 roku pracując w sztabie swojego ojca w Napoli, Bayernie Monachium, Evertonie czy Realu Madryt. Teraz pełni funkcję jednego z asystentów Ancelottiego seniora w ekipie „Canarinhos”, która szykuje się do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Ancelotti junior wraca do Ligue 1 po ponad 13 latach, gdy był trenerem przygotowania fizycznego w Paris Saint-Germain podczas 18-miesięcznej kadencji jego ojca.

Ekipa z Lille po rocznej przerwie wraca do Ligi Mistrzów, w której w fazie zasadniczej zajęło siódmą pozycję, a następnie odpadło w 1/8 finału z Borussią Dortmund. W niedawno zakończonym sezonie francuski zespół dotarł do 1/8 finału Ligi Europy, z której wyeliminował go późniejszy triumfator - Aston Villa.

PAP