To dopiero trzeci występ pochodzącej z Dąbrowy Górniczej Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

W 1. rundzie w Paryżu Polka wygrała z mistrzynią olimpijską, Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0, następnie w takim samym stosunku z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens, a w 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2.

Chwalińska, która w rankingu zajmuje 114. miejsce i musiała przebijać się przez kwalifikacje, jest już pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie zajmuje teraz 75. miejsce.

Rok młodsza od Polki Parry, ostatnia przedstawicielka gospodarzy w rywalizacji singlowej, na liście WTA jest 92., a wirtualnie 54. Ma za sobą znacznie więcej występów w Wielkim Szlemie, ale również nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko.

Premierową konfrontację tych tenisistek zaplanowano jako drugi mecz, po spotkaniu Włocha Flavio Cobollego z Amerykaninem Zacharym Svajdą, które zacznie się o 11:00.

Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. W niedzielę Iga Świątek w 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5:7, 1:6.

Chwalińska - Parry. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Chwalińska - Parry zostanie rozegrany w poniedziałek 1 czerwca. Zawodniczki wejdą na kort jako drugie od godziny 11:00. Przed nimi swój pojedynek rozegrają Flavio Cobolli i Zachary Svajda.

PAP