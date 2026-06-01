To już oficjalne! Gwiazdor odchodzi z Projektu

Kochanowski trafił do Projektu w 2024 roku po kilku latach gry w Asseco Resovii Rzeszów. W barwach warszawskiego zespołu cieszył się z dwóch brązowych medali PlusLigi. W tym sezonie dotarł też do Final Four Ligi Mistrzów, zajmując czwarte miejsce.

Warto podkreślić, że 28-latek zawiadomił o swoim odejściu już pod koniec maja, o czym pisaliśmy TUTAJ. Z kolei na początku czerwca klub z Warszawy potwierdził oficjalnie te doniesienia.

"Jakub Kochanowski żegna się z PGE Projektem Warszawa. Przez dwa sezony sięgnęliśmy wspólnie po dwa brązowe medale PlusLigi i wywalczyliśmy awans do Final Four CEV Ligi Mistrzów! Do zobaczenia!" - przekazał Projekt.

Kochanowski w swojej karierze grał również w Indykpol AZS-ie Olsztyn, PGE Skrze Bełchatów oraz ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Z tym ostatnim zespołem sięgnął po Ligę Mistrzów w 2021 roku. Z kolei jako reprezentant Polski zdobył m.in. złoto mistrzostw świata i Europy oraz srebro igrzysk olimpijskich. Dwukrotnie wygrał też Ligę Narodów.

