To już oficjalne! Gwiazdor odchodzi z Projektu

Krystian Natoński

PGE Projekt Warszawa poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o odejściu z drużyny Jakuba Kochanowskiego. Środkowy reprezentacji Polski spędził w stolicy dwa ostatnie sezony.

Jakub Kochanowski (z lewej) żegna się z PGE Projektem Warszawa po dwóch sezonach
Kochanowski trafił do Projektu w 2024 roku po kilku latach gry w Asseco Resovii Rzeszów. W barwach warszawskiego zespołu cieszył się z dwóch brązowych medali PlusLigi. W tym sezonie dotarł też do Final Four Ligi Mistrzów, zajmując czwarte miejsce.

 

Warto podkreślić, że 28-latek zawiadomił o swoim odejściu już pod koniec maja, o czym pisaliśmy TUTAJ. Z kolei na początku czerwca klub z Warszawy potwierdził oficjalnie te doniesienia.

 

"Jakub Kochanowski żegna się z PGE Projektem Warszawa. Przez dwa sezony sięgnęliśmy wspólnie po dwa brązowe medale PlusLigi i wywalczyliśmy awans do Final Four CEV Ligi Mistrzów! Do zobaczenia!" - przekazał Projekt.

 

Kochanowski w swojej karierze grał również w Indykpol AZS-ie Olsztyn, PGE Skrze Bełchatów oraz ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Z tym ostatnim zespołem sięgnął po Ligę Mistrzów w 2021 roku. Z kolei jako reprezentant Polski zdobył m.in. złoto mistrzostw świata i Europy oraz srebro igrzysk olimpijskich. Dwukrotnie wygrał też Ligę Narodów.

