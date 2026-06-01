Powrót do polskiej siatkówki! On poprowadzi klub z PlusLigi

Nowy opiekun Częstochowian w lipcu skończy 41 lat. W Polsce pracował już w latach 2016-17 i 2019-21, początkowo jako asystent swojego rodaka Marka Lebedeva, a w sezonie 2020/21 jako pierwszy trener Jastrzębskiego Węgla. Ostatnio był asystentem trenera amerykańskiej drużyny Pepperdine University.

"Chcę, aby nasz zespół był kojarzony z odważną, agresywną i swobodną siatkówką. Będziemy grać z pasją i według zasady: pełny gaz, bez hamulców. Jestem tutaj po to, by pomóc odbudować zespół i stworzyć monolit, który w każdym meczu będzie walczyć z pasją i ogniem" - zadeklarował po podpisaniu kontraktu szkoleniowiec, cytowany w klubowym komunikacie.

Zespół, który występował w PlusLidze pod nazwą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, zakończył sezon 2025/26 na ostatnim, 14. miejscu, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych JSW Jastrzębskiego Węgla. Drużynę początkowo prowadził Guillermo Falasca, potem tymczasowo Roberto Cocconi, a od listopada 2025 do końca rozgrywek Ljubomir Travica. Wraz z nim po sezonie odeszli również drugi trener Juan Mendez z Argentyny oraz odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne Paweł Gaszyński.

W letniej przerwie drużynę opuścili: argentyński rozgrywający Luciano De Cecco, irański przyjmujący Milad Ebadipour, czeski atakujący Patrik Indra i jego francuski zmiennik Samuel Jeanlys, a także przyjmujący Bartłomiej Lipiński, środkowi Sebastian Adamczyk i Damian Radziwon oraz libero Bartosz Makoś.

Z kolei pozyskano argentyńskiego atakującego Pablo Kukartseva oraz bośniackiego rozgrywającego Zeljko Coricia.

PAP