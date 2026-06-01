Udany początek reprezentacji Polski. Wygrana na start MŚ

Liderką Biało-Czerwonych była Aleksandra Zięmborska, wicemistrzyni świata U-23 (z 2023 r.), która zdobyła 10 pkt. Punkty uzyskały też Klaudia Gertchen 6 i Anna Pawłowska 4.

Polki prowadziły od początku spotkania: 6:2, 8:2, 10:2. W drugiej części meczu ich przewaga była dominująca (13:2, 18:8, 19:10).

Madagaskar przegrał w pierwszym meczu polskiej grupy z Azerbejdżanem 13:21, a wieczorne rywalki Polek - Czeszki uległy mistrzyniom świata Holenderkom 8:12.

Przed rokiem w mundialu w stolicy Mongolii Ułan Bator podopieczne trenerki Edyty Koryzny, olimpijki z Sydney (2000) w tradycyjnej odmianie koszykówki, pokonały tego samego rywala, także w fazie grupowej 21:13.

W środę rywalkami Polek będą zawodniczki Azerbejdżanu (23. miejsce w rankingu, godz. 18.55) i liderki, obrończynie tytułu Holenderki (godz. 20.45).

Biało-Czerwone w mundialu uczestniczą po raz piąty. W debiucie w 2016 r. w chińskim Kantonie były 13., trzy lata temu w Wiedniu - 19. W 2022 r. w belgijskiej Antwerpii dotarły do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce musiały uznać wyższość Litwinek (16:19) i zostały sklasyfikowane na siódmym miejscu. Przed rokiem w Mongolii osiągnęły najlepszy wynik, zajmując czwartą lokatę.