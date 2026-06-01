Ważny test Polek i Lavariniego. "Za dużo zmian, żeby przyglądać się temu ze spokojem"

- Naprawdę nie wiem, co myśleć o kadrze Lavariniego – przyznaje Mazur. - Wiele się w niej zmieniło. Szkielet został, ale nie ma Agnieszki Korneluk, która była ważną zawodniczką. Jest natomiast wiele młodych siatkarek, w tej drużynie dokonuje się swego rodzaju wymiana pokoleniowa – dodaje nasz rozmówca.

Trzy szanse polskiej reprezentacji

To będzie jednak skomplikowana wymiana, bo z jednej strony trener Stefano Lavarini musi wprowadzać nowe zawodniczki, a z drugiej nie może sobie pozwolić na jakiś drastyczny spadek na jakości grania. - W głowie mamy już igrzyska w Los Angeles, gdzie awansują mistrzowie kontynentów, medaliści mistrzostw świata i trzy najlepsze zespoły światowego rankingu. Ta ostatnia ścieżka może być naszą szansą. Realnie jesteśmy na miejscu cztery-pięć w Europie, więc liczyć się będzie każdy mecz. Oczywiście każdy turniej mistrzowski należy traktować jak okno, ale ranking trzeba mieć z tyłu głowy – ocenia Mazur.

Obecnie Polska zajmuje czwarte miejsce w rankingu. Bardzo dobre. W zasadzie w ciemno można by założyć, że utrzymanie tej pozycji da nam awans na igrzyska. Cały problem polega na tym, że tej drużyny, która zapracowała na to wysokie miejsce, już nie ma. I teraz chodzi o to, żeby ten nowy, zmieniony zespół grał co najmniej tak dobrze, jak tamten. - Na szczęście niedawny turniej towarzyski dał nam sporo optymizmu. Nasze dziewczęta zagrały naprawdę nieźle. Fakt, że Włoszki, Turczynki, a zwłaszcza Serbki nie zagrały w pełnym składzie, każe nam jednak ostrożnie podejść do oceny naszych szans w Lidze Narodów – zauważa ekspert Polsatu Sport.

Wymagający zestaw. Nawet Czeszki mogą narobić nam problemów

Trzeba, czy wręcz należy być ostrożnym, bo w pierwszym turnieju gramy z Belgią, Czechami, Serbią i Chinami. - To jest naprawdę bardzo wymagający zestaw – przyznaje Mazur. - Z Chinkami wygrywaliśmy, ale innym składem niż ten obecny. A trzeba pamiętać, że Chinki są zawsze groźne. Niezależnie od tego, jakim składem grają. Według mnie nawet Czeszki, które na papierze są od nas słabsze, mogą narobić nam problemów.

Mazur jest ostrożny w swoich prognozach, bo w trenerskiej karierze przerabiał już takie rzeczy, jak przebudowa i odmłodzenie zespołu. Mówi, że to droga najeżona problemami. Często zdarza się, że ta pierwsza wizja trenera „umiera” w zderzeniu z rzeczywistością. - Nagle okazuje się, że ktoś nie pasuje do koncepcji, bo nie gra tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Trener te wyobrażenia buduje, oglądając danego zawodnika w lidze. Nie zawsze jednak siatkarz czy siatkarka potrafi tę ligową siłę przełożyć na reprezentację – przestrzega Mazur.

Niepokój i nadzieja. Trzy powody

- W przypadku reprezentacji naszych pań jest za dużo zmian, żeby można było temu przyglądać się ze spokojem. Trzeba sobie zostawić pewien margines, zobaczyć jedno, drugie spotkanie, by móc jakoś wiarygodnie to ocenić. Już ten pierwszy turniej pokaże nam, jak funkcjonuje ta nowa konstrukcja i gdzie jest nasze miejsce. I wcale nie musimy wszystkiego wygrać, żeby można było powiedzieć, że dalej mamy drużynę. Ważne, żeby ten zespół zagrał tak, byśmy mogli zauważyć, że rysują się przed nim ciekawe perspektywy – dodaje były trener męskiej reprezentacji.

Mazur przyznaje, że na środowy mecz z Belgią czeka z niepokojem, ale też z nadzieją. - Jest Czyrniańska, mamy też inne zawodniczki, które stanowiły o sile ofensywnej, choćby Łukasik i Stysiak. Mamy też prawie dwa lata na budowę, bo finalnie o awansie zdecyduje miejsce w rankingu w 2028. Do tego trzeba dodać, że dotąd Lavarini raczej sprawnie radził sobie ze zmianami i wkomponowaniem nowych zawodniczek do składu. To wszystko przemawia za, ale ta niepewność, ten margines musi być, bo pewności w sporcie nie ma nigdy.