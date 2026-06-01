Wilfredo Leon opowiedział o swoim dzieciństwie. "Mieliśmy wiele radości"

Wilfredo Leon urodził się w 1993 roku w Santiago de Cuba. Jak słynny siatkarz wspomina swoje dzieciństwo spędzone na Kubie?

– W okresie mojego dzieciństwa zdecydowanie było bardzo biednie. Był to jednak jeden z najlepszych okresów, mieliśmy wiele radości. Bawiliśmy się na ulicy ze znajomymi. Było dużo śmiechu, dużo energii, nie było obrażeń. Parę walk też było, ale doskonale pamiętam, że każdy, już po przebudzeniu następnego dnia, znów chciał spotkać się ze znajomymi – powiedział Wilfredo Leon.

– Nie było tak, że "ja siedzę w domu z telefonem, jem z telefonem". Takich rzeczy nie było. Po prostu była piaskownica albo ulica i granie – zaznaczył siatkarz.

– Nie mówię, że te czasy, które teraz są, są zupełnie niedobre. Uważam jednak, że więcej czasu spędzanego na świeżym powietrzu, dało mi dużo więcej radości, energii i motywacji, żeby robić to, co dzisiaj robię – dodał Leon.

Cała rozmowa Mirosława Szczepanika z Wilfredo Leonem w materiale wideo:

RM, Polsat Sport