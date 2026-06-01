Z Rzeszowa do Radomia przez... Turcję! Polski klub siatkarski ogłosił transfer

Aleksandra Dudek (rocznik 1997) grała w klubach MKS San Pajda Jarosław (2018-21), Energa MKS Kalisz (2021-22), Ił Capital Legionovia Legionowo (2022-23) oraz ŁKS Commercecon Łódź (2023–24). W 2024 roku trafiła do DevelopResu Rzeszów, z którym wywalczyła mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Polski. W ciągu pięciu sezonów rozegrała łącznie 60 meczów w ekstraklasie siatkarek, zdobywając w nich 478 punktów.

Sezon 2025/26 również rozpoczęła w Rzeszowie, ale pojawiła się na boisku w zaledwie dwóch spotkaniach. Pod koniec grudnia zdecydowała się na zakończenie współpracy z klubem.

W styczniu została siatkarką tureckiego klubu PTT Spor. Była to jej druga przygoda w tym kraju, wcześniej przez kilka miesięcy 2023 roku, grała w zespole Muratpasa Belediyesi SK. I tym razem po kilku miesiącach spędzonych w Turcji, zdecydowała się na powrót do Polski. Transfer tej zawodniczki ogłosiła Moya Radomka Radom.

– Cieszymy się, że Aleksandra dołącza do MOYA Radomki Radom. Ola jest bardzo wszechstronną przyjmującą, będzie mocnym wzmocnieniem naszej gry ofensywnej a doświadczenie zdobyte w czołowych klubach TAURON Ligi, zakończone zdobyciem mistrzostwa Polski, Pucharu Polski i Superpucharu Polski, z pewnością będzie dla nas dużą wartością. Wierzymy, że pomoże drużynie osiągać cele w nadchodzącym sezonie – powiedział dyrektor klubu Łukasz Kruk.