Zaczynamy mistrzostwa świata w Polsce! Mecze pod Pałacem Kultury i Nauki

Turniej pod stołecznym Pałacem Kultury i Nauki będzie pierwszym w historii koszykarskim mundialem w kategorii seniorów, jaki odbędzie się w Polsce.

Koszykówka 3x3, jedna z najmłodszych dyscyplin olimpijskich (debiutowała w 2021 roku w Tokio), wywodzi się z koszykówki ulicznej, nieformalnej rywalizacji na jeden kosz w parkach, na podwórkach czy salach gimnastycznych, popularnej od wielu lat na całym świecie, ale głównie w USA.

Począwszy od końca lat 80. minionego wieku sport ten zaczął być standaryzowany w Stanach Zjednoczonych. Międzynarodowa federacja (FIBA) w 2007 roku stworzyła pierwsze oficjalne przepisy gry w koszykówkę 3x3. Po kilku aktualizacjach, w 2015 roku opublikowano obowiązujące obecnie zasady.

Pierwsze mistrzostwa świata w tej odmianie koszykówki odbyły się w 2012 roku w Atenach. Początkowo rozgrywano je co dwa lata, a od 2015 roku organizowane są co roku.

Mecze w odmianie 3x3 toczą się na połowie boiska do klasycznej koszykówki na specjalnej nawierzchni o wymiarach 15x11 metrów. Drużynę tworzy trzech grających i zawodnik rezerwowy, zmian można dokonywać w trakcie każdej przerwy w grze. Są one bardzo częste w tej niezwykle szybkiej, wymagającej dużego wysiłku i wytrzymałości rywalizacji.

Rzut zza linii 6,75 m od kosza premiowany jest dwoma punktami, za celne próby z bliższej odległości i z wolnych przyznawany jest jeden punkt.

Każda drużyna ma 12 sekund od momentu przejęcia piłki na oddanie rzutu, przy czym po zbiórce w obronie akcję należy rozpocząć zza linii rzutów z dystansu. Spotkania trwają 10 minut czystej gry. Kończą się wcześniej, gdy zespół uzyska 21 punktów lub więcej. Jeśli po 10 minutach żadna drużyna nie zdobyła ich tyle, wygrywa ta, która ma więcej. W przypadku remisu odbywa się dogrywka trwająca do czasu, gdy któraś z ekip zdobędzie dwa punkty.

Nieprzewidywalność, zwroty akcji, intensywność, fizyczność - te cechy, nieobce koszykówce w klasycznej odmianie, jeszcze bardziej dotyczą jej wersji 3x3.

Trener męskiej reprezentacji Piotr Renkiel zwrócił uwagę na trzy rzeczy wyróżniające koszykówkę 3x3, które pociągają zawodników i kibiców.

- Gramy na jeden kosz, więc dużo łatwiej jest ją uprawiać. Dużo łatwiej jest też zbudować drużynę, nie trzeba być zwerbowanym w klubie i tak naprawdę można ją uprawiać bez trenera. Po trzecie - na pewno gra jest szybsza, bardziej dynamiczna i fajnie się to ogląda. Wystarczy 20 minut i już jest po meczu - tłumaczył.

Polacy największy sukces w tej dyscyplinie odnieśli w 2019 roku, kiedy w mistrzostwach świata wywalczyli brązowy medal. Żeńska reprezentacja, prowadzona przez Edytę Koryznę, przed rokiem zajęła czwarte miejsce. Biało-Czerwoni byli też wśród ośmiu męskich zespołów, które w 2021 roku uczestniczyły w olimpijskim debiucie tej odmiany. W Tokio zajęli siódmą lokatę, a w kolejnym starcie, przed blisko dwoma laty w Paryżu - szóstą. We wszystkich tych turniejach wystąpił Przemysław Zamojski, chorąży polskiej ekipy na igrzyskach w stolicy Francji.

Jego zdaniem najważniejszy w koszykówce 3x3 jest przede wszystkim charakter.

- Decyduje wiara w siebie, nawet przy najbardziej beznadziejnym wyniku. To jest tak szybki i nieprzewidywalny sport, sytuacja na boisku zmienia się w takim tempie, że ani przez chwilę nie można się poddawać. Nigdy nie odpuszczać i zawsze wierzyć w końcowe zwycięstwo - to motto obowiązujące w tym sporcie - podkreślił 39-letni koszykarz.

PAP