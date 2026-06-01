Zwycięstwa Norwegii, Austrii i Turcji przed MŚ 2026
Piłkarska reprezentacja Norwegii, z odpoczywającym Erlingiem Haalandem na trybunach, pewnie pokonała Szwecję 3:1 w towarzyskim spotkaniu w Oslo. W innym meczu z udziałem uczestników tegorocznych mistrzostw świata Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1:0.
W składzie Norwegii zabrakło też kapitana Arsenalu Martina Odegaarda. 27-letni pomocnik odpoczywał po sobotnim finale Ligi Mistrzów, przegranym z Paris Saint-Germain po rzutach karnych.
Mimo to gospodarze pokazali się z dobrej strony w ofensywie. Dwie bramki - obie głową - zdobył Joergen Strand-Larsen (8. i 37.), a jedno trafienie dołożył Antonio Nusa (18.). Rozmiary porażki zmniejszył Alexander Isak (76.).
Norwegia zagra w mundialu po raz pierwszy od 1998 roku. Trafiła do grupy I z Francją, Senegalem i Irakiem. Szwecja zmierzy się w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją.
W stolicy Austrii gospodarze wygrali z Tunezją, mimo że od 37. minuty grali w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę zobaczył piłkarz Bayernu Monachium Konrad Laimer. Zwycięskiego gola zdobył Marcel Sabitzer (63.).
Z kolei Turcja, inny zespół, który wystąpi w północnoamerykańskim mundialu, łatwo poradziła sobie z Macedonią Północną - zwyciężyła w Stambule 4:0.
Od końcówki maja do meczu otwarcia MŚ (Meksyk - RPA) zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu. Jako ostatnia, zaledwie 15 goddzin przed początkiem MŚ, zaprezentuje się ponownie Austria, w starciu z Gwatemalą.
W jednym z niedzielnych meczów we Wrocławiu zmierzyły się zespoły pokonane przez Szwecję w barażach o awans do mundialu: Polska przegrała z Ukrainą 0:2. W środę Biało-Czerwoni zagrają w Warszawie z Nigerią - inną drużyną, która nie wystąpi na MŚ 2026.
Wyniki meczów towarzyskich (* - uczestnik tegorocznego mundialu):
1 czerwca, poniedziałek
*Norwegia - *Szwecja 3:1 (3:0)
Bramki: Strand-Larsen 8, 37, Nusa 18 - Isak 76.
*Turcja - Macedonia Płn. 4:0 (2:0)
Bramki: Kokcu 2, Uzun 16, Gul 53, Yilmaz 70.
*Austria - *Tunezja 1:0 (0:0)
Bramka: Sabitzer 63.
Słowacja - Malta 2:1 (1:1)
Bramki: Haraslin 9, Galcik 90+7 - Mbong 37.
Bułgaria - Czarnogóra 0:1 (0:0)
Bramka: Sekulic 68.