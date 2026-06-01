Życiowy sukces Chwalińskiej, a to nie koniec świetnych wieści. Gigantyczny awans

Tenis

Maja Chwalińska wywalczyła w poniedziałek awans do ćwierćfinału Roland Garros 2026. Takie zwycięstwo oznacza gigantyczny awans w rankingu WTA.

Polka przed Roland Garros 2026 zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA. Kapitalna forma na paryskich kortach sprawiła jednak, że Chwalińska regularnie poprawiała swoje położenie.

 

24-latka najpierw przebrnęła przez kwalifikacje, a w drabince głównej pokonała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari oraz Dianne Parry. Tym samym awansowała do ćwierćfinału Roland Garros, w którym zmierzy się z Anną Kalinską.

 

To oznacza, że Chwalińska ma na koncie 1126 punktów w rankingu WTA. Dzięki temu zapewniła sobie awans do grona najlepszych 50 zawodniczek świata. Na ten moment jest 49. A to przecież nie koniec, bo kolejne zwycięstwo da jej kolejny skok w rankingu - nawet do TOP30.

 

Na pierwszej pozycji ciągle znajduje się Aryna Sabalenka, która wyprzedza Jelenę Rybakinę oraz Igę Świątek. Magdalena Fręch jest 42., a Magda Linette - 60.

