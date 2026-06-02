10. rocznica śmierci Andrzeja Niemczyka

Niemczyk urodził się 16 stycznia 1944 roku w Łodzi, w której rozpoczął również swoją siatkarską karierę, grając na pozycji rozgrywającego i reprezentując barwy klubu Społem Łódź. Jego kolejnymi klubami były Anilana Łódź oraz Stal Mielec.

To właśnie w Mielcu rozpoczęła się kariera trenerska Niemczyka, który wziął pod swoje skrzydła miejscową drużynę juniorów. W latach 1975–1977 prowadził siatkarską reprezentację Polski kobiet. W 1976 r. zdobył mistrzostwo Polski z drużyną ChKS Łódź.

W 2003 r. ponownie objął funkcję pierwszego trenera seniorskiej reprezentacji kobiet, z którą w Turcji zdobył złoty medal. Dwa lata później, w 2005 r., prowadzona przez niego drużyna narodowa obroniła w Chorwacji wywalczony tytuł mistrzyń kontynentu.

W swojej karierze trenerskiej pracował też między innymi w Niemczech czy Turcji.

Zmarł 2 czerwca 2016 r. w Warszawie po chorobie nowotworowej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 r. pośmiertnie uhonorowano go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

