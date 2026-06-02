56 minut! Nastolatka w półfinale Roland Garros
Mirra Andriejewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem ósmym rosyjska tenisistka we wtorek w Paryżu wygrała z Rumunką Soraną Cirsteą (18.) 6:0, 6:3. Spotkanie trwało zaledwie 56 minut.
Po dziewięciu dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz. Mecz rozegrano pod zamkniętym dachem.
ZOBACZ TAKŻE: Życiowy sukces Chwalińskiej, a to nie koniec świetnych wieści. Gigantyczny awans
Zaledwie 19-letnia Andriejewa w półfinale French Open pierwszy raz była już dwa lata temu. W czwartek jej rywalką na pewno będzie Ukrainka - albo pogromczyni Igi Świątek i podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej Marta Kostiuk (15.), albo Elina Switolina (7.).
Dwa pozostałe ćwierćfinały odbędą się w środę. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalinską (22.), a liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka z Rosjanką Dianą Sznajder (23.).Przejdź na Polsatsport.pl