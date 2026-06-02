56 minut! Nastolatka w półfinale Roland Garros

Po dziewięciu dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz. Mecz rozegrano pod zamkniętym dachem.

Zaledwie 19-letnia Andriejewa w półfinale French Open pierwszy raz była już dwa lata temu. W czwartek jej rywalką na pewno będzie Ukrainka - albo pogromczyni Igi Świątek i podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej Marta Kostiuk (15.), albo Elina Switolina (7.).

Dwa pozostałe ćwierćfinały odbędą się w środę. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalinską (22.), a liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka z Rosjanką Dianą Sznajder (23.).

BS, PAP