Będzie hit Bayernu Monachium? Uczestnik MŚ chętny na transfer

Jak donosi dziennikarz Fabrizio Romano, Bayern jest zainteresowany 25-letnim Saibarim. Marokańczyk jest wysoko ceniony przez trenera Vincenta Kompany'ego i jego sztab. Drużyna z Monachium rozpoczęła wstępne rozmowy z piłkarzem, który jest chętny na przenosiny za wschodnią granicę.

W sezonie 2025/2026 ofensywny zawodnik PSV w 27 meczach Eredivisie strzelił 15 goli i zanotował osiem asyst. Dorzucił do tego trzy bramki w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wychowanek Anderlechtu jest wszechstronnym piłkarzem, który najlepiej czuje się za plecami napastnika, ale potrafi też odnaleźć się na prawym skrzydle. Portal Transfermarkt wycenia Marokańczyka na 40 milionów euro. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Saibari będzie rywalizował o miejsce w podstawowej jedenastce między innymi z Jamalem Musialą i Michaelem Olise.

Marokańczyk znalazł się w składzie "Lwów Atlasu" na zbliżający się mundial, który jego reprezentacja rozpocznie w niedzielę 14 czerwca od hitowego starcia z reprezentacją Brazylii.

25-latek zadebiutował w barwach Maroka 12 września 2023 w meczu eliminacyjnym do tegorocznego mundialu, gdy w 67. minucie meczu z Burkina Faso zmienił Selima Amallaha. Dla zawodnika PSV będzie to pierwszy występ na mistrzostwach świata.

