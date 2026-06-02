Belgowie w formie przed mundialem! Dwa gole w hicie

Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Chorwaci trafili do grupy L, gdzie zmierzą się z Anglią, Ghaną i Panamą, natomiast Belgowie w grupie G zagrają z Iranem, Egiptem oraz Nową Zelandią.

W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. Jej strzelcem w 38. minucie został Youri Tielemans, który sfinalizował świetną akcję Jeremy'ego Doku. Skrzydłowy Manchesteru City przeprowadził dobry rajd lewą stroną boiska i dośrodkował w pole karne. Piłka, po kontakcie z Maximem De Cuyperem, trafiła pod nogi zawodnika Aston Villi, który precyzyjnym strzałem otworzył wynik spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Kluczowy piłkarz reprezentacji Polski zabrał głos. Opowiedział o meczu z Ukrainą

Po przerwie selekcjonerzy obu reprezentacji dokonali wielu zmian w składach. Drugie 45 minut wykorzystali przede wszystkim na przetestowanie nowych rozwiązań taktycznych oraz schematów zarówno w ofensywie, jak i defensywie.

Wynik uległ zmianie dopiero w samej końcówce. W doliczonym czasie gry Romelu Lukaku otrzymał znakomite podanie w kontrataku i w sytuacji sam na sam z bramkarzem zachował zimną krew, ustalając rezultat tego starcia.

Jeszcze we wtorek odbędzie się spotkanie towarzyskie pomiędzy Walią a Ghaną. Transmisja z tego meczu rozpocznie się o godzinie 20:35 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Transmisje meczów towarzyskich przed MŚ 2026 na sportowych antenach Polsatu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Chorwacja - Belgia 0:2 (0:1)

Bramki: Youri Tielemans 38, Romelu Lukaku 90+6.

Chorwacja: Dominik Livakovic (58. Dominik Kotarski) - Josip Sutalo (71. Kristijan Jakic), Luka Vuskovic, Josko Gvardiol (58. Marin Pongracic) - Josip Stanisic (58. Marco Pasalic), Luka Modric (58. Mario Pasalic), Mateo Kovacic (58. Luka Sucic), Ivan Perisic (71. Nikola Moro) - Petar Sucic (71. Andrej Kramaric), Petar Musa (58. Ante Budimir), Martin Baturina (71. Nikola Vlasic).

Belgia: Thibaut Courtois - Nathan Ngoy (67. Hans Vanaken), Amadou Onana (67. Roberto Seys), Arthur Theate - Alexis Saelemaekers (67. Koni De Winter), Nicolas Raskin (80. Axel Witsel), Youri Tielemans, Maxim De Cuyper (67. Brandon Mechele) - Kevin De Bruyne (67. Thomas Meunier), Charles De Ketelaere (73. Romelu Lukaku), Jeremy Doku (73. Matias Fernandez-Pardo).

Żółte kartki: Martin Baturina, Ante Budimir - Charles De Ketelaere, Koni De Winter.

Sędziował: Rade Obrenovic (Słowenia).