Ciekawa i mocna stawka turnieju w Poznaniu

Idea zorganizowania preeliminacji do poznańskiego challengera pojawiła się rok temu. Wtedy pierwszy raz taki turniej się odbył i wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród polskich tenisistów. Bo to im jest dedykowany. „Chcieliśmy dać Polakom szansę gry w naszym Challengerze, ale nie wiedzieliśmy jak taka formuła rywalizacji o dziką kartę do eliminacji zostanie przyjęta. Okazała się strzałem w dziesiątkę. To ewenement na skalę światową, nie znamy innego turnieju tej rangi, który organizowałby takie preeliminacje i wspierał w ten sposób rodzimy tenis” – mówi z dumą Krzysztof Jordan, dyrektor Enea Poznań Open.

W tym roku zgłoszeń było jeszcze więcej, niż przed rokiem, powstała więc nawet lista rezerwowa. W gronie ośmiu tenisistów, którzy są obecnie na liście głównej preeliminacji są m.in. Karol Drzewiecki i Paweł Juszczak. Karol Drzewiecki (Grunwald Poznań) to obecnie 121. tenisista deblowego rankingu ATP, członek daviscupowej reprezentacji Polski, który w ubiegłym roku zagrał we wszystkich czterech turniejach Wielkiego Szlema. Jest stałym uczestnikiem turnieju deblowego poznańskiego Challengera. W tym roku postanowił zagrać także w singlu.

Paweł Juszczak to zawodnik także doskonale znany polskim fanom tenisa, chociaż może bardziej jako Paweł Ciaś. W styczniu 2024 roku Gdańszczanin zmienił nazwisko. Niezwykle doświadczony gracz, wielokrotny mistrz Polski, zwycięzca wielu singlowych i deblowych turniejów rangi ITF. Na liście preeliminacyjnej są także przedstawiciele młodego pokolenia. Jan Sadzik obecnie numer jeden krajowego rankingu juniorów, uczestnik juniorskich turniejów Wielkiego Szlema, z kolei 18-letni Oliwier Sterniczuk kilka dni temu zadebiutował w rankingu ATP, zdobywając pierwsze punkty podczas turnieju ITF M25 w Santa Margherita di Pula.

Pełna lista uczestników turnieju preeliminacyjnego do Enea Poznań Open 2026:

1. Paweł Juszczak

2. Karol Drzewiecki

3. Oliwier Sterniczuk

4. Jan Sadzik

5. Bruno Kokot

6. Borys Zgoła

7. Filip Bojko

8. Przemysław Michocki

Turniej preeliminacyjny do kwalifikacji Enea Poznań Open zostanie rozegrany w dniach 7-8 czerwca na kortach Parku Tenisowego Olimpia przy ul. Warmińskiej 1a w Poznaniu. „Formuła turnieju jest następująca: w niedzielę odbędą się mecze ćwierćfinałowe i półfinały, a na poniedziałek zaplanowaliśmy finał, czyli mecz, którego stawką będzie dzika karta do eliminacji poznańskiego challengera. Zgłosiło się wielu dobrych tenisistów, zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja” – przyznaje Marta Jankowska, dyrektor sportowa Enea Poznań Open.

Challenger o randze 100 odbędzie się w dniach 14-20 czerwca, rozstawiony z jedynką jest Aleksandr Shevchenko, klasyfikowany w momencie zgłoszeń na 88. miejscu światowego rankingu. Do Poznania przyjadą też inni uczestnicy trwającego w Paryżu wielkoszlemowego French Open, m.in. jedno z objawień na kortach Rolanda Garrosa, Francuz Moise Kouame, który dotarł do 1/16 finału eliminując m.in. Marina Cilicia.

