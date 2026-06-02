Cztery lata i koniec. Gwiazdor odszedł z PGE Projektu Warszawa
Linus Weber rozstał się z PGE Projektem Warszawa. Niemiecki atakujący spędził w stołecznym zespole cztery sezony, w trakcie których drużyna zadomowiła się w czołówce PlusLigi.
Weber trafił do Projektu w 2022 roku. Był wówczas młodym, perspektywicznym zawodnikiem, na którego rozwój mocno liczono w Warszawie. Niemiec rósł razem z klubem, który w kolejnych sezonach coraz śmielej dobijał się do krajowej czołówki.
W barwach stołecznej drużyny Weber wywalczył trzy brązowe medale mistrzostw Polski. Trzykrotnie zajął też najniższy stopień podium w rozgrywkach Pucharu Polski.
Po czterech latach niemiecki atakujący postanowił jednak zmienić otoczenie. Projekt oficjalnie pożegnał swojego zawodnika, a przywitała go już nowa drużyna - Uijeongbu KB Insurance Stars z Korei Południowej.
"Linus, dziękujemy za wszystko, życzymy powodzenia w kolejnym rozdziale Twojej sportowej kariery!" - czytamy w komunikacie PGE Projektu Warszawa.