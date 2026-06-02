To on w tym roku wygra Roland Garros? Legendy tenisa zgodne

Zverev kilka dni temu pokonał Holendra Jespera De Jonga w trzech setach (7:6, 6:4, 6:1) i zameldował się w ćwierćfinale turnieju French Open, w którym zmierzy się z 19-letnim Hiszpanem Rafaelem Jodarem. Niemiec jest znaczącym faworytem spotkania, które odbędzie się we wtorek o godzinie 14:00.

Na temat szans wygrania turnieju przez Zvereva na łamach TNT Sports wypowiedziała się legenda tenisa McEnroe. Jego zdaniem Niemiec jest faworytem do trofeum. Jedynym zmartwieniem może być radzenie sobie z presją.

- W pewnym sensie teraz jest na nim większa presja niż w jakimkolwiek innym turnieju, w którym kiedykolwiek grał. Jest najlepszym tenisistą w historii męskiego tenisa, który nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego - ocenił.

Najbliżej zwycięstwa był w 2024 roku, gdy w finale Roland Garros wygrywał z Alcarazem w setach 2:1, aby ostatecznie przegrać 2:3.

W podobnym tonie na temat Zvereva wypowiedział się również Wilander.

- Czy Alexander Zverev wygląda na zawodnika, który nie boi się wygrać tego turnieju? To jest teraz wielkie pytanie. Czy jest świadomy, że jest zdecydowanym faworytem i jak poradzi sobie z presją? Nigdy nie był faworytem do wygrania turnieju wielkoszlemowego. Nigdy. Ponieważ zawsze byli jacyś, jeden lub dwóch zawodników wyżej w hierarchii niż on, co już dziś nie ma miejsca - przyznał.

Finał turnieju French Open odbędzie się siódmego czerwca. Wiemy, że poznamy nowego mistrza, ponieważ żaden z ćwierćfinalistów nie wygrał dotąd tego turnieju.

IB