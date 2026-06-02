Faworyt do tytułu gra dalej w Roland Garros! Rewelacja turnieju za burtą

Rozstawieni z "2" i "27" Alexander Zverev i Rafael Jodar mierzyli się w pierwszym z ćwierćfinałów Roland Garros. Starcie lepiej otworzył Hiszpan, bowiem odskoczył na 5:2 z jednym przełamaniem. Niżej notowany tenisista nie wykorzystał szansy i stracił całą przewagę. Zverev triumfował w tie-breaku do trzech.

W następnych dwóch partiach Niemiec nie miał już problemów. Decydowały dwa przełamania na jego korzyść. W drugiej odsłonie zwyciężył 6:1, a trzeciej 6:3, meldując się w najlepszej czwórce Roland Garros.

O awans do wielkiego finału Zverev powalczy z Brazylijczykiem Joao Fonseką lub Czechem Jakubem Mensikiem.

Alexander Zverev - Rafael Jodar 7:6(3), 6:1, 6:3

jc, Polsat Sport