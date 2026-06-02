Gość specjalny na konferencji kadry! Zaskoczył Urbana swoim pytaniem

Reprezentacja Polski przygotowuje się do środowego spotkania towarzyskiego z Nigerią, które zostanie rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. Przypomnijmy, że w niedzielę Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Ukraińców (0:2) na wrocławskiej Tarczyński Arenie, w swoim pierwszym meczu podczas majowo-czerwcowego zgrupowania.

Na wtorkowej konferencji prasowej, w której brali udział trener Jan Urban i Nicola Zalewski, pojawił się gość specjalny - urodzony w Nigerii były zawodnik polskiej kadry, Olisadebe.

Gdy były zawodnik przejął mikrofon, trener od razu zachęcił go do rozmowy w języku polskim, rzucając krótko: "Dawaj po polsku". Ostatecznie jednak pytanie padło po angielsku. 47-latek był ciekaw, czy w obecnej konfiguracji taktycznej znalazłoby się dla niego miejsce w składzie kadry.

- Czy chciałby pan mieć takich dwóch w ataku: mnie i Lewego? - zapytał gość specjalny.

Urban nie pozostawił tej propozycji bez riposty.

- Jakbyś strzelał tyle bramek, co wcześniej... No, grasz na pewno - odpowiedział z przymrużeniem oka selekcjoner.

Przypomnijmy, że w latach 2000-2004 Olisadebe rozegrał 25 spotkań w barwach reprezentacji Polski, notując w nich 11 trafień. Był podstawowym napastnikiem w kadrze trenera Jerzego Engela i walnie przyczynił się do awansu Biało-Czerwonych na mistrzostwa świata w Korei i Japonii (2002). Później wystąpił na mundialu we wszystkich trzech meczach grupowych, a w starciu ze Stanami Zjednoczonymi zdobył nawet bramkę.