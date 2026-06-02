Gwiazda kina zamieściła zdjęcie z faworytem Roland Garros. Szybko je usunęła
Salma Hayek, znana aktorka, podzieliła się w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem z Alexandrem Zverevem. Publikacja wywołała poruszenie wśród fanów, po czym gwiazda kina usunęła fotografię.
Największe turnieje tenisowe przyciągają uwagę wielu gwiazd, nie tylko ze środowiska sportowego. Podczas Roland Garros 2026 na kortach obecna była znana aktorka Salma Hayek.
59-latka pochwaliła się w mediach społecznościowych wspólnym zdjęciem z Alexandrem Zverevem. Publikacja wywołała jednak poruszenie wśród fanów. Ci w komentarzach przypominali sytuacje sprzed lat, kiedy Niemiec miał stosować przemoc fizyczną wobec swoich partnerek. Niedługo później Hayek usunęła fotografię.
W październiku 2020 była rosyjska tenisistka Olga Szaripowa opublikowała na Instagramie wpis, w którym zarzuciła Zverevowi, że ten miał znęcać się nad nią fizycznie i psychicznie. Twierdziła, że uderzył jej głową o ścianę i próbował udusić ją poduszką. Nigdy nie wniosła jednak oficjalnego oskarżenia, lecz ATP wszczęło dochodzenie. Zawiesiło je ze względu na brak wystarczających dowodów.
Kolejne problemy Zvereva zaczęły się w 2023, kiedy inna jego była partnerka, niemiecka modelka Brenda Patea, z którą ma córkę, złożyła oficjalne oskarżenia. Zeznała, że podczas kłótni w maju 2020 tenisista przycisnął ją do ściany i dusił obiema rękami. Sąd Karny w Berlinie w październiku 2023 nałożył na sportowca grzywnę w wysokości 450 tysięcy euro.
Zverev twierdził jednak, że zarzuty są nieprawdziwe i złożył apelację. W związku z tym w maju 2024 rozpoczął się publiczny proces, który zakończył się po kilku dniach. Zverev i Patea zawarli ugodę pozasądową, aby skrócić proces i chronić dobro ich wspólnego dziecka. Sąd oficjalnie zawiesił postępowanie, a tenisista zobowiązał się do zapłaty 150 tysięcy euro do budżetu państwa i kolejnych 50 tysięcy na rzecz organizacji non-profit. Ugoda ta nie stanowiła jednak przyznania się do winy ani wyroku sądowego, stąd Zverev pozostał nieskazany, a sprawa została zamknięta.