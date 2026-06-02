Czy Robert Lewandowski zagra na PGE Narodowym? Jan Urban uchylił rąbka tajemnicy

Biało-Czerwoni na przełomie maja i czerwca rozgrywają towarzyskie potyczki z drużynami, które również nie awansowały na mundial. W minioną niedzielę ulegli we Wrocławiu Ukraińcom 0:2, a w trakcie meczu Urban przeprowadził wiele zmian. Jak zapowiedział, w środę z Nigerią będzie podobnie.

ZOBACZ TAKŻE: Urban szczerze o końcu kariery Lewandowskiego. "Nie do zastąpienia"

- Spodziewajcie się licznych zmian. Było ich dużo w pierwszym spotkaniu i w drugim też tak będzie. To są mecze sparingowe i kiedy, jeśli nie teraz, próbować różnych rzeczy i dawać szansę piłkarzom? W trakcie spotkania z Ukrainą przeprowadziliśmy dziewięć zmian. Patrzyłem na inne reprezentacje w sparingach - robiły po 10-11 zmian. To normalne w takich meczach - podkreślił selekcjoner podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Jak jednak dodał, liderzy reprezentacji - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński - zaczną w środę w wyjściowym składzie. Natomiast w bramce Kamil Grabara zastąpi Marcina Bułkę, który wystąpił z Ukrainą.

A jak wygląda sytuacja kadrowa?

- Lekko kontuzjowany jest Jakub Piotrowski, to uraz mięśniowy. Innych problemów zdrowotnych nie ma - powiedział Urban.

PAP